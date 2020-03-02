Тенісист Рафаель Надаль завоював 85-й титул в кар'єрі та встановив унікальний рекорд

Друга ракетка світу Рафаель Надаль обіграв американського тенісиста Тейлора Фрітца з рахунком 6:3, 6:2. Це вже 85-й титул в кар'єрі іспанця.

З цією перемогою Надаль став найстаршим володарем титулу в Акапулько. Крім того, він є і наймолодшим володарем цього титулу. Свою першу перемогу на мексиканському турнірі Надаль завоював ще в 2005 році.

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RAFA RULES ACAPULCO AGAIN @RafaelNadal is the @AbiertoTelcel champion for a third time after defeating Fritz 6-3 6-2! #AMT2020 pic.twitter.com/n5TIgCz3Ik — ATP Tour (@atptour) March 1, 2020

Додамо, іспанський тенісист Рафаель Надаль заявив Daily Express, що пропустить літній турнір в Лос-Кабосі (Мексика), щоб зосередитися на виступі на Олімпійських іграх в Токіо.

Досягнення Рафаеля Надаля

Успіхи на турнірах Великого шолома:

Дванадцятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019).

Дворазовий переможець Вімблдонського турніру (2008, 2010).

Чотириразовий переможець Відкритого чемпіонату США (2010, 2013, 2017, 2019).

Переможець Відкритого чемпіонату Австралії (2009).

Загальні досягнення і рекорди: