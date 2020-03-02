Тенісист Рафаель Надаль завоював 85-й титул в кар'єрі та встановив унікальний рекорд
Друга ракетка світу Рафаель Надаль обіграв американського тенісиста Тейлора Фрітца з рахунком 6:3, 6:2. Це вже 85-й титул в кар'єрі іспанця.
З цією перемогою Надаль став найстаршим володарем титулу в Акапулько. Крім того, він є і наймолодшим володарем цього титулу. Свою першу перемогу на мексиканському турнірі Надаль завоював ще в 2005 році.
Читайте також: Українка Костюк вперше з жовтня пробилася в основну сітку турніру серії WTA
Додамо, іспанський тенісист Рафаель Надаль заявив Daily Express, що пропустить літній турнір в Лос-Кабосі (Мексика), щоб зосередитися на виступі на Олімпійських іграх в Токіо.
Досягнення Рафаеля Надаля
Успіхи на турнірах Великого шолома:
- Дванадцятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019).
- Дворазовий переможець Вімблдонського турніру (2008, 2010).
- Чотириразовий переможець Відкритого чемпіонату США (2010, 2013, 2017, 2019).
- Переможець Відкритого чемпіонату Австралії (2009).
Загальні досягнення і рекорди:
- Переможець 35 турнірів серії Мастерс (абсолютний рекорд).
- П'ятиразовий володар Кубка Девіса у складі збірної Іспанії (2004, 2008, 2009, 2011, 2019).
- Найкращий гравець ATP-туру (2008, 2010, 2013, 2017, 2019).
- Надалю належить абсолютний рекорд за кількістю виграних поспіль матчів на одному покритті – з 8 квітня 2005 року по 20 травня 2007 року він здобув 81 перемогу на грунті.
- Надалю належить рекорд в 11 перемог на турнірі серії Мастерс в Монте-Карло (2018). Ніхто частіше не перемагав на одному турнірі за всю історію ATP-туру. Після чергової, 11-ї перемоги на турнірі в Барселоні (2018), Рафаель Надаль став єдиним тенісистом, який зміг виграти два різних турніри одинадцять разів, а після 11-ї перемоги на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу в 2018 році, став єдиним тенісистом, який зміг виграти 3 різних турніру, кожен по 11 разів, а також встановив рекорд на турнірах "Великого шолома", ставши першим тенісистом, який виграв одинадцять титулів.
- Надаль протягом 13 років поспіль (з 2005 року) ні на один тиждень не покидав і до цього часу не покидає топ-10 світового рейтингу тенісистів-професіоналів.
- Надаль є єдиним тенісистом в історії, який зумів виграти понад 400 матчів на двох різних типах покриття.
- Рафаель Надаль 10 сезонів поспіль, вигравав не менше одного титулу "Великого Шолома".
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі