Тенісист Стаховський побореться за путівку до півфіналу на престижному турнірі

Найкращий український тенісист Сергій Стаховський переміг японського тенісиста Тацумі Іто у чвертьфіналі престижного турніру в Тайвані.

Сергій Стаховський – Тацумі Іто 2:1 (7:6, 6:7, 6:4)

Читайте також: "Таке враження, що я йду в президенти": Світоліна покепкувала з виборів в Україні

Перший сет Стаховський взяв на тайбрейку. Українець виграв три розіграші на подачі суперника. Упродовж другого сету Стаховський не втримав перевагу з брейком і не подав на матч за рахунку 5:4.

У вирішальній партії Сергій поступався 2:4, але виграв наступні чотири гейми поспіль й оформив путівку в 1/2 фіналу.

Раніше Стаховський й Іто зустрічалися на корті двічі. У 2013 році на турнірі в Монпельє, де Стаховський переміг у складному матчі в трьох партіях, а також два роки тому на Вімблдоні. Тоді українцеві вдалося обіграти представника Японії в п'ятисетовому матчі з рахунком 8:6 у вирішальній партії.

У півфіналі суперником Сергія Стаховського стане ще один японець – Го Соеда. Тенісисти провели всього один очний матч: у 2005 році в Токіо, де сильнішим був Соеда.

Стаховський у третьому раунді обіграв француза Максіма Жанв'є. Також українець переміг Стефана Робера.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram