Тенісист Стаховський вперше показав фото новонародженого сина

Український тенісист Сергій Стаховський вперше показав новонародженого сина. Чарівний знімок з'явився на сторінці в соціальній мережі Instagram.

33-річний тенісист Сергій Стаховський втретє став батьком. Його дружина Анфіса народила сина. У родині вже підростають п'ятирічна дочка Таїсія і чотирирічний син Никифор.

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Подружжя дало ім'я первістку Алекс. А фото з новонародженим зачарувало мережу.

Хочу поділитися одним з найкращих днів у моєму житті! Моя чарівна дружина народила сина Алекса,

– написав тенісист.

За його словами, мама та син почуваються добре і вже повернулися додому.