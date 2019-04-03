Тенісист Стаховський вперше показав фото новонародженого сина
Український тенісист Сергій Стаховський вперше показав новонародженого сина. Чарівний знімок з'явився на сторінці в соціальній мережі Instagram.
33-річний тенісист Сергій Стаховський втретє став батьком. Його дружина Анфіса народила сина. У родині вже підростають п'ятирічна дочка Таїсія і чотирирічний син Никифор.
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Подружжя дало ім'я первістку Алекс. А фото з новонародженим зачарувало мережу.
Хочу поділитися одним з найкращих днів у моєму житті! Моя чарівна дружина народила сина Алекса,
– написав тенісист.
За його словами, мама та син почуваються добре і вже повернулися додому.
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