Тенісист Стаховський вперше показав фото новонародженого сина

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Сергій Стаховський втретє став батьком
Сергій Стаховський втретє став батьком / Фото з відкритих джерел

Український тенісист Сергій Стаховський вперше показав новонародженого сина. Чарівний знімок з'явився на сторінці в соціальній мережі Instagram.

33-річний тенісист Сергій Стаховський втретє став батьком. Його дружина Анфіса народила сина. У родині вже підростають п'ятирічна дочка Таїсія і чотирирічний син Никифор.

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Подружжя дало ім'я первістку Алекс. А фото з новонародженим зачарувало мережу.

Хочу поділитися одним з найкращих днів у моєму житті! Моя чарівна дружина народила сина Алекса,
– написав тенісист.

За його словами, мама та син почуваються добре і вже повернулися додому. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу поділитися одним з найкращіх днів у моєму житті !! У минулі вихідні моя чарівна дружина @anfistyle народила сина, Алекса,. Мама та маленький відчуваються добре і вже повернулись додому. I would like to share one of the most joyful moments of my life️️. Over the past weekend my fantastic wife @anfistyle gave birth to a baby boy, Alex,. Mum and little one are great and already joined the rest of our family at home. #Stako #stakhovsky #family #5ofus #love #proud #happy #father #стаховський #родина #любов #батько PS козацькому роду нема переводу

Допис, поширений Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s)

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Теги: Новини України Спорт Новини Спорту Теніс Сергій Стаховський
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