Тенісист упав на корті прямо під час розіграшу через жахливий біль і не зміг підвестися: відео

Іспанський тенісист Нікола Кун не зміг продовжити боротьбу в матчі з німецьким спортсменом Мішею Звєрєвим в першому колі Miami Open.

Матч був завершений за рівного рахунку 6-4, 5-7, 2-2, оскільки іспанець в одному з розіграшів упав через судоми.

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19-річний володар "wild card" покинув майданчик тільки за допомогою фізіотерапевтів.

De los vídeos más impactantes del deporte de este año en el #miamiopen2019. El tenista español Nicola Kuhn sufrió un colapso durante la primera ronda ante el alemán Mischa Zverev y abandonó la pista por los dolores que le provocaron varios calambres.

pic.twitter.com/vm0U1dTdqv — JD (@JuanDiSciascio) 21 березня 2019 р.

В іспанця було 8 матчболів, однак завершити поєдинок на свою користь йому не вдалося. У 21-у столітті це лише в четвертий раз тенісистові вдалося відіграти таку кількість матчболів в матчі ATP.

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