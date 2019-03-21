Тенісист упав на корті прямо під час розіграшу через жахливий біль і не зміг підвестися: відео

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Нікола Кун не зміг продовжити матч
Нікола Кун не зміг продовжити матч / twitter.com/TuFanaticFutbol

Іспанський тенісист Нікола Кун не зміг продовжити боротьбу в матчі з німецьким спортсменом Мішею Звєрєвим в першому колі Miami Open.

Матч був завершений за рівного рахунку 6-4, 5-7, 2-2, оскільки іспанець в одному з розіграшів упав через судоми.

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19-річний володар "wild card" покинув майданчик тільки за допомогою фізіотерапевтів.

В іспанця було 8 матчболів, однак завершити поєдинок на свою користь йому не вдалося. У 21-у столітті це лише в четвертий раз тенісистові вдалося відіграти таку кількість матчболів в матчі ATP.

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Теги: Спорт Теніс
Джерело: 24 Канал
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