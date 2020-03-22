Тенісист Вавринка пішов на оригінальне побачення з іграшковим ведмедиком – фото

Швейцарський тенісист Стен Вавринка весело проводить час у карантині. Цього разу швейцарець поділився із вболівальниками з ким проводить весняні вечори вдома.

34-річний швейцарець Стен Вавринка провів домашній романтичний вечір у компанії великого іграшкового ведмедика.

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Цим спортсмен поділився із фанатами у своєму твіттері.

Ось таке у мене суботнє побачення під час карантину. А як у вас?,

підписав світлину швейцарець.

Досягнення Стена Вавринки

Швейцарський тенісист посідає 17-у сходинку рейтингу ATP.

Стен Вавринка переможець трьох турнірів Великого шолома: Відкритого чемпіонату Австралії (2014), Відкритого чемпіонату Франції (2015) та Відкритого чемпіонату США (2016), а також Мастерсу в Монте-Карло (2014).

Звання олімпійського чемпіона Вавринка виборов на Олімпіаді-2008 у Пекіні в парному розряді разом із Роджером Федерером.

Вавринка має один з найкращих одноручних бекхендів серед тенісистів професіоналів. Це його улюблений удар.

Через пандемію коронавірусу усі тенісні турніри були перенесені. Відновлення змагань планують у червні цього року.

Додамо, що станом на сьогодні, 22 березня, у Швейцарії зафіксовано 6575 випадків зараження коронавірусом.

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