Тенісист Вавринка пішов на оригінальне побачення з іграшковим ведмедиком – фото
Швейцарський тенісист Стен Вавринка весело проводить час у карантині. Цього разу швейцарець поділився із вболівальниками з ким проводить весняні вечори вдома.
34-річний швейцарець Стен Вавринка провів домашній романтичний вечір у компанії великого іграшкового ведмедика.
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Цим спортсмен поділився із фанатами у своєму твіттері.
Ось таке у мене суботнє побачення під час карантину. А як у вас?,
підписав світлину швейцарець.
Досягнення Стена Вавринки
- Швейцарський тенісист посідає 17-у сходинку рейтингу ATP.
- Стен Вавринка переможець трьох турнірів Великого шолома: Відкритого чемпіонату Австралії (2014), Відкритого чемпіонату Франції (2015) та Відкритого чемпіонату США (2016), а також Мастерсу в Монте-Карло (2014).
- Звання олімпійського чемпіона Вавринка виборов на Олімпіаді-2008 у Пекіні в парному розряді разом із Роджером Федерером.
- Вавринка має один з найкращих одноручних бекхендів серед тенісистів професіоналів. Це його улюблений удар.
Через пандемію коронавірусу усі тенісні турніри були перенесені. Відновлення змагань планують у червні цього року.
Додамо, що станом на сьогодні, 22 березня, у Швейцарії зафіксовано 6575 випадків зараження коронавірусом.
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