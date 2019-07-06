Тенісисти прийняли холодний душ на Вімблдоні через поламану систему для поливу: відео

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Вімблдон
Вімблдон / з відкритих джерел

На Вімблдоні в Лондоні (Англія) стався курйозний випадок. У переході матчу першого кола змішаного розряду установка для поливання кортів несподівано спрацювала.

Система, яка перебувала за вишкою арбітра, спрацювала на Лауру Зігемунд й Артема Сітака.

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Навіть незважаючи на те, що установку відключили, вона спрацювала ще раз, навіть перекинувши бак для використаних м'ячів.

У підсумку, курйозний випадок не вплинув на Лауру Зігемунд й Артема Сітака. Вони виграли свій поєдинок та пройшли в наступне коло.

У четверте колу турніру в Лондоні пройшли й українські тенісистки Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Вімблдон
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