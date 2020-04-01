Тенісистка Даяна Ястремська створила штаб для підтримки людей під час карантину

У цій благодійності другій ракетці України Даяні Ястремській буде допомагати місцевий депутат Олександр Горенюк. Одесити створили штаб із назвою "Дія проти пандемії".

⁣⁣ Про це вони повідомили у своїх соцмережах і зняли короткий ролик. Одесити займуться організацією доставки продуктів. Ястремська та Горенюк закликали жителів Одеси підтримати їх ініціативу.

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Нам потрібен ти! Ми починаємо з 3-х тисяч продуктових наборів та 14 днів. Нас чекають бабусі і дідусі, люди з інвалідністю, багатодітні мами, а також ті, хто залишився без роботи і потрібних речей для життя,

– написала тенісистка.



Прокоментувала тенісистка у відео: "Привіт, я Даяна Ястремська. Вірус – це не міф, не щось далеке і нас не стосується. Люди похилого віку, пенсіонери, люди з інвалідністю, члени багатодітних сімей. Ці люди в зоні ризику. Ми будемо раді співпрацювати з одеситами, готовими приєднатися до нашого штабу і разом з нами доставляти продукти харчування нужденним. Об'єднавшись, Одеса з гідністю переживе ці непрості дні".

Всім, хто бажає допомогти, необхідно перейти за посиланням.

Додамо, що Всесвітня тенісна асоціація зняла відео про шлях до успіху українки Даяни Ястремської. 19-річна українська тенісистка займає 25-е місце в світовому рейтингу WTA.

Станом на сьогодні, 1 квітня, в Україні зафіксовано 645 випадків захворювань на коронавірус, із них 17 осіб померли.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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