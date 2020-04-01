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Тенісистка Даяна Ястремська створила штаб для підтримки людей під час карантину

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Даяна Ястремська / btu.org.ua

У цій благодійності другій ракетці України Даяні Ястремській буде допомагати місцевий депутат Олександр Горенюк. Одесити створили штаб із назвою "Дія проти пандемії".

⁣⁣Про це вони повідомили у своїх соцмережах і зняли короткий ролик. Одесити займуться організацією доставки продуктів. Ястремська та Горенюк закликали жителів Одеси підтримати їх ініціативу.

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Нам потрібен ти! Ми починаємо з 3-х тисяч продуктових наборів та 14 днів. Нас чекають бабусі і дідусі, люди з інвалідністю, багатодітні мами, а також ті, хто залишився без роботи і потрібних речей для життя,
– написала тенісистка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАМ НУЖЕН ТЫ! Мы начинаем с 3 000 продуктовых наборов и 14 дней.⁣⁣ ⁣⁣ Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣Я и @goreniux объединяем людей с добрыми сердцами. ⁣⁣ ⁣⁣Вирус - это не миф, это серьезная угроза.⁣⁣ ⁣⁣Но объеденив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять! Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса. Наши: — инструкция по вашей личной безопасности;⁣⁣ ⁣⁣— средства защиты (маски и перчатки);⁣⁣ ⁣⁣— продуктовые наборы. Твои: — время и стремление творить добро.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣Заполняй форму в описании страницы и становись частью команды ️ https://bit.ly/2xBUDl4 ⁣ ⁣И да. Для нас очень важен твой репост!⁣⁣ ⁣⁣#Одесса #коронавирус #помощь

Допис, поширений Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)


Прокоментувала тенісистка у відео: "Привіт, я Даяна Ястремська. Вірус – це не міф, не щось далеке і нас не стосується. Люди похилого віку, пенсіонери, люди з інвалідністю, члени багатодітних сімей. Ці люди в зоні ризику. Ми будемо раді співпрацювати з одеситами, готовими приєднатися до нашого штабу і разом з нами доставляти продукти харчування нужденним. Об'єднавшись, Одеса з гідністю переживе ці непрості дні".

Всім, хто бажає допомогти, необхідно перейти за посиланням.

Додамо, що Всесвітня тенісна асоціація зняла відео про шлях до успіху українки Даяни Ястремської. 19-річна українська тенісистка займає 25-е місце в світовому рейтингу WTA.

Станом на сьогодні, 1 квітня, в Україні зафіксовано 645 випадків захворювань на коронавірус, із них 17 осіб померли.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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Автор: Софія Кулай
Теги: благочинність Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Спорту Даяна Ястремська Спорт Теніс
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