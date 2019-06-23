Тенісистка Ешлі Барті виграла черговий титул і стане першою ракеткою світу

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Ешлі Барті
Ешлі Барті / twitter.com/couriermail

Австралійська тенісистка Ешлі Барті виграла черговий титул у 2019 році. Вслід за Роллан Гаррос Барті виграла на трав'яних кортах Бірмінгема (Англія).

Юлія Гергес – Ешлі Барті 0:2 (3:6, 5:7)

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У фінальному матчі Барті протистояла представниця Німеччини Юлія Гергес. У першому сеті 23-річній Ешлі вистачило одного брейку, щоб записати партію у свій актив.

У другому сеті на корті точилася більш запекла боротьба. Ешлі першою програла свою подачу й Гергес повела 3:0. Проте австралійці вдалося відігратися й вирвати перемогу з рахунком 7:5 у другому сеті.

Завдяки цій перемозі Барті вперше в кар'єрі стане першою ракеткою світу, змістивши на другу позицію Наомі Осаку з Японії. Барті стане 27-ю першою ракеткою світу в історії жіночого рейтингу. Крім того, вона буде першою австралійської "номер один" з 1976 року, коли Івонн Гулагонг два тижні була лідеркою.

Барті розпочала сезон-2019 на 15-му рядку рейтингу, але після березневої перемоги в Маямі дебютувала в топ-10. Після червневого титулу на Ролан Гаррос вона піднялася у топ-5.

Що стосується Еліні Світоліної, то з понеділка українка опуститься на 8-у сходинку. Світоліна невдало розпочала трав'яний сезон.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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