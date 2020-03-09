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Тенісний супертурнір у Індіан-Веллс скасували через коронавірус: офіційна заява

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Престижний турнір з тенісу серії WTA Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі скасовано / shesports.es

Скасували престижний тенісний турнір BNP Paribas 2020, який мав розпочатись у березні в штаті Каліфорнія. Причина – епідемія коронавірусу.

У штаті Каліфорнія виявили перший випадок захворювання коронавірусу. 

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Змагання серії ATP Masters 1000 і WTA Premier Mandatory в Каліфорнії повинні були стартувати вже на цьому тижні.

Як повідомляє офіційна сторінка організаторів змагань у твіттері, змагання вирішили не проводити. 

Як зазначив директор BNP Paribas Open Томмі Хаас, вони будуть розглядати варіанти перенесення турніру на інші дати.

Чинними чемпіонами змагань є Домінік Тім та Бьянка Андрееску.

Що таке турнір BNP Paribas Open? Це престижний тенісний турнір, який відбувається в Індіан-Веллс у штаті Каліфорнія. Змагання відбуваються у Тенісному саду Індіан-Веллс на відкритих жорстких кортах.

Станом на сьогодні у США на коронавірус захворіло 554 людини, із них 22 померло.

Профілактика Covid-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • мийте фрукти та овочі;
  • уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус Covid-19 Спорт Новини Спорту Теніс
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