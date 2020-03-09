Тенісний супертурнір у Індіан-Веллс скасували через коронавірус: офіційна заява
Скасували престижний тенісний турнір BNP Paribas 2020, який мав розпочатись у березні в штаті Каліфорнія. Причина – епідемія коронавірусу.
У штаті Каліфорнія виявили перший випадок захворювання коронавірусу.
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Змагання серії ATP Masters 1000 і WTA Premier Mandatory в Каліфорнії повинні були стартувати вже на цьому тижні.
Як повідомляє офіційна сторінка організаторів змагань у твіттері, змагання вирішили не проводити.
Як зазначив директор BNP Paribas Open Томмі Хаас, вони будуть розглядати варіанти перенесення турніру на інші дати.
Чинними чемпіонами змагань є Домінік Тім та Бьянка Андрееску.
Що таке турнір BNP Paribas Open? Це престижний тенісний турнір, який відбувається в Індіан-Веллс у штаті Каліфорнія. Змагання відбуваються у Тенісному саду Індіан-Веллс на відкритих жорстких кортах.
Станом на сьогодні у США на коронавірус захворіло 554 людини, із них 22 померло.
Профілактика Covid-19: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- мийте фрукти та овочі;
- уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
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