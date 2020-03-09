Тенісний супертурнір у Індіан-Веллс скасували через коронавірус: офіційна заява

Скасували престижний тенісний турнір BNP Paribas 2020, який мав розпочатись у березні в штаті Каліфорнія. Причина – епідемія коронавірусу.

У штаті Каліфорнія виявили перший випадок захворювання коронавірусу.

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Змагання серії ATP Masters 1000 і WTA Premier Mandatory в Каліфорнії повинні були стартувати вже на цьому тижні.

Як повідомляє офіційна сторінка організаторів змагань у твіттері, змагання вирішили не проводити.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020

Як зазначив директор BNP Paribas Open Томмі Хаас, вони будуть розглядати варіанти перенесення турніру на інші дати.

Чинними чемпіонами змагань є Домінік Тім та Бьянка Андрееску.

Що таке турнір BNP Paribas Open? Це престижний тенісний турнір, який відбувається в Індіан-Веллс у штаті Каліфорнія. Змагання відбуваються у Тенісному саду Індіан-В еллс на відкритих жорстких кортах.

Станом на сьогодні у США на коронавірус захворіло 554 людини, із них 22 померло.

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ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

мийте фрукти та овочі;

уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу