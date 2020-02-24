Тепер я офіційно жертва коронавірусу, – український тенісист Марченко
Фінальний матч українського тенісиста Іллі Марченко на турнірі серії АТР в Італії не відбудеться через коронавірус.
23 лютого в вирішальному матчі в Бергамо Марченко повинен був зустрітися з французом Енцо Коко, але влада Італії ввели заборону на проведення спортивних заходів в рамках заходів безпеки через поширення коронавірусу в цьому регіоні.
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Ілля Марченко прокоментував в соцмережі Instagram скасування фінального поєдинку на челленджері в Італії:
Тепер я офіційно жертва коронавірусу. Наш фінал сьогодні скасувала італійська влада. Нічого ні ми, ні організатори турніру не в силах зробити.
Марченко за вихід у фінал турніру в Італії заробив 3650 євро призових і 48 рейтингових очок. У разі перемоги Ілля отримав би 6190 євро і 80 балів до світового рейтингу.
На цьому тижні Ілля Марченко разом з Сергієм Стаховським виступить на челленджері в По (Франція). Першим суперником тенісиста з Донецька стане Маттіас Бахінгер.
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