Тепер я твій агент, батько і бог: ексгравець "Карпат" розповів про Димінського

Колишній футболіст "Карпат" Василь Кравець поділився думкою про президента львівського клубу Петра Димінського. Кравець, який наразі грає в іспанському "Луго", підтвердив, що особисто знайомий з Димінським.

У прямому ефірі інстаграм-сторінки журналіста Романа Бебиха Кравець заявив, що Димінський проста і водночас важка людина.

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Футболіст розповів історію, як підписував контракт з "Карпатами". Василь хотів укласти угоду на 3 роки, а Димінський наполягав на 5-річному контракті.

"Якось я говорив з Дячуком-Ставицьким про контракт. Я йому сказав, що у мене є агент, що я покажу йому угоду, а потім вже підпишу. Тут заходить Димінський і просить Дячука-Ставицького зайти до нього. Я тоді тільки прийшов в першу команду.

А потім Петро Петрович покликав мене. Заходжу до нього в кабінет, він стоїть на вході, ставить мені руки на груди, щоб я далі не йшов і питає: "У тебе є агент?". Я так дивлюся вгору і відповідаю, що є. Він відповів: "Немає в тебе агента. Тепер я твій агент, батько і бог. Ти мене зрозумів? Сідай", – розповів Кравець.

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Далі, за словами Василя, Димінський взяв листок і написав суму, яку він буде заробляти.

"Мені підійшло. Потім він сказав, що контракт на 5 років. Я запропонував на 3. Він підняв голову і сказав, що на 5. На наступний день під'їхав до нього в офіс і підписав", – заявив футболіст.

Тоді, як стверджує Кравець, його агентом був Олег Смалійчук.

"Я навіть не встиг йому зателефонувати і щось сказати. Я повинен був сказати Димінському, що подзвоню агенту, коли він вже мій агент? Потім я все-таки набрав Смалійчук. Він сказав: "Ну, це Петро Петрович, Вася. Все буде нормально. Я подивлюся і переговорю з ним". Я не парився і хотів підписати контракт, але було страшно і руки тряслися", – резюмував Кравець.

Що відом про Кравця?З 2014 року перебував у системі "Карпат". У 2017 році на правах оренди перейшов у "Луго" і згодом став повноцінним гравцем іспанського клубу. У 2019 році перейшов у "Леганес". У 2020 році повернувся у "Луго" на правах оренди. Гравець збірної України.

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