Тернопіль може втратити можливість провести фінал Кубка України з футболу у 2020 році

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Тернопільський міський стадіон
Тернопільський міський стадіон / te.20minut.ua

Тернопіль є одним з претендентів на проведення фіналу Кубка України з футболу. Матч мав би відбутися на "Тернопільському міському стадіоні". Однак гру можуть перенести в інше місто.

Причина – стан стадіону. на ньому немає необхідної кількості місць для VIP-гостей. Також там немає нормального місця для прес-конференції. При цьому що очікується приїзд представників близько сотні ЗМІ.

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Ще одна проблема – відсутність телевізійних вишок, необхідних для трансляції матчу. При цьому, як пише видання "Сорока", вишки свого часу були на стадіоні, коли тернопільська "Нива" вийшла в Першу лігу. Однак коли їх у 2013 році встановили, то необхідної документації для їх встановлення не виготовили. Згодом їх знесли через аварійний стан.

Тож якщо Тернопіль хоче провести фінал кубка України, то має розв'язувати ці проблеми зі стадіоном. Варто додати, що стадіон вміщує 15150 глядачів.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Кубок України Тернопіль
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