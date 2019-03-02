Тест: Що ви знаєте про біатлон?
День біатлону відзначають у світі 2 березня. Саме у цей день 1958 року в Австрії відкрився перший чемпіонат світу з біатлону.
Спорт 24 з нагоди дня народження біатлону пропонує перевірити свої знання про один з найвидовищніших зимових видів спорту.
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Джерело: 24 Канал
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