Тест: Що ви знаєте про біатлон?

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Тест до дня біатлону
Тест до дня біатлону / Колаж 24 Каналу

День біатлону відзначають у світі 2 березня. Саме у цей день 1958 року в Австрії відкрився перший чемпіонат світу з біатлону.

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Автор: Наталя Сколоздра
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону Тести
Джерело: 24 Канал
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