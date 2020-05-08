Тести і заняття у масках: як повертатимуть футбол в Україні

Українська асоціація футболу (УАФ) створила медичний протокол для відновлення футбольного сезону. Протокол буде розісланий українським клубам, які виступають в УПЛ і ПФЛ, для відновлення тренувань.

Як повідомляє Sport Arena, у протоколі зазначено, що до відновлення занять клуби повинні провести тестування на коронавірус шляхом ПЛР діагностики.

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Тест повинні пройти всі, хто зайнятий у тренувальному процесі.

Що таке ПЛР-тест? Це полімеразна ланцюгова реакція. Тобто, такий метод у молекулярній біології, завдяки якому можна збільшити незначну кількість бажаного ДНК у матеріалі (пробі), а отже і підтвердити його наявність. Відповідно, ПЛР-тест на COVID-19 виявляє у, наприклад, слині людини ДНК коронавірусу SARS-CoV-2.

Що ще вимагатимуть від клубів:

Якщо у когось з представників команд буде виявлений коронавірус, потрібно про це повідомити спортивно-медичний комітет УАФ;

клуби повинні призначити відповідальних за дотримання протиепідеміологічних правил;

команди не повинні перебувати довго в приміщеннях, потрібно дотримуватися правила перебування у кімнаті з розрахунком 10 кв. м. на одну людину. По можливості, двері залишати відчиненими;

якщо використовуються роздягальні, душові, то потрібно дотримуватися відстані мінімум 2 метри. Засіб, що дезінфікує повинен бути в кожному приміщенні;

клуби закликають стежити за здоров'ям усіх, хто бере участь в тренувальному процесі та його забезпеченні. У першу чергу потрібно звертати увагу на температуру тіла;

спортивний інвентар потрібно дезінфікувати перед і після заняття. Займатися на тренажерах можна тільки в масках і рукавичках.

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Очікується, що незабаром протокол отримають клуби УПЛ і ПФЛ. Тренування повинні поновитися після 11 травня.

Як відомо, уряд України дозволив з 12 травня відновити командні тренування. Водночас карантин буде продовжено до 22 травня.

За попередньою інформацією, відновлення чемпіонату України з футболу можливе 30 травня.

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