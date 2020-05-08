24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Тести і заняття у масках: як повертатимуть футбол в Україні

- Читать новость на русском
Тести і заняття у масках: як повертатимуть футбол в Україні
Тести і заняття у масках: як повертатимуть футбол в Україні / shakhtar.com

Українська асоціація футболу (УАФ) створила медичний протокол для відновлення футбольного сезону. Протокол буде розісланий українським клубам, які виступають в УПЛ і ПФЛ, для відновлення тренувань.

Як повідомляє Sport Arena, у протоколі зазначено, що до відновлення занять клуби повинні провести тестування на коронавірус шляхом ПЛР діагностики.

Читайте також Відновлення УПЛ: з'явилася дата і календар матчів

Тест повинні пройти всі, хто зайнятий у тренувальному процесі.

Що таке ПЛР-тест? Це полімеразна ланцюгова реакція. Тобто, такий метод у молекулярній біології, завдяки якому можна збільшити незначну кількість бажаного ДНК у матеріалі (пробі), а отже і підтвердити його наявність. Відповідно, ПЛР-тест на COVID-19 виявляє у, наприклад, слині людини ДНК коронавірусу SARS-CoV-2.

Що ще вимагатимуть від клубів:

  • Якщо у когось з представників команд буде виявлений коронавірус, потрібно про це повідомити спортивно-медичний комітет УАФ;
  • клуби повинні призначити відповідальних за дотримання протиепідеміологічних правил;
  • команди не повинні перебувати довго в приміщеннях, потрібно дотримуватися правила перебування у кімнаті з розрахунком 10 кв. м. на одну людину. По можливості, двері залишати відчиненими;
  • якщо використовуються роздягальні, душові, то потрібно дотримуватися відстані мінімум 2 метри. Засіб, що дезінфікує повинен бути в кожному приміщенні;
  • клуби закликають стежити за здоров'ям усіх, хто бере участь в тренувальному процесі та його забезпеченні. У першу чергу потрібно звертати увагу на температуру тіла;
  • спортивний інвентар потрібно дезінфікувати перед і після заняття. Займатися на тренажерах можна тільки в масках і рукавичках.

До речі Сезон УПЛ офіційно запропонували дограти у Києві

Очікується, що незабаром протокол отримають клуби УПЛ і ПФЛ. Тренування повинні поновитися після 11 травня.

Як відомо, уряд України дозволив з 12 травня відновити командні тренування. Водночас карантин буде продовжено до 22 травня.

За попередньою інформацією, відновлення чемпіонату України з футболу можливе 30 травня.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту УПЛ Футбол Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Як і де можна займатися спортом під час карантину
7 травня , 21:50 Як і де можна займатися спортом під час карантину
Ігор Саджениця
Українська чемпіонка Климюк взяла інтерв'ю сама у себе на карантині: кумедне відео
7 травня , 20:36 Українська чемпіонка Климюк взяла інтерв'ю сама у себе на карантині: кумедне відео
Юрій Семенюк
Російський спецназ, Шарій, Онуфрій: що не так з Усиком та Ломаченком
7 травня , 16:30 Російський спецназ, Шарій, Онуфрій: що не так з Усиком та Ломаченком
Юрій Семенюк