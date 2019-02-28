Тете вперше прокоментував перехід у "Шахтар"

Новачок донецького "Шахтаря" бразилець Тете прокоментував свій перехід в український клуб.

Гравець заявив, що вже знайомий з деякими футболістами нової команди.

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"З нетерпінням чекаю дебюту за "Шахтар". Хочу виграти з донецьким клубом Лігу чемпіонів. Я вже знайомий з Тайсоном і Маркосом Сіпріано. Сподіваюся, стану великим гравцем в "Шахтарі", – сказав Тете в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Шахтар" офіційно повідомив, що підписав угоду з футболістом терміном на п'ять років.

За інформацією ЗМІ, півзахисник буде отримувати в донецькому клубі одну з найбільших зарплат серед українських клубів. Оклад гравця становитиме 1,4 млн євро в рік (120 тис. євро в місяць).

"Шахтар" в зимове трансферне вікно придбав двох легіонерів – гравця молодіжної збірної Бразилії Маркоса Антоніо і хавбека Манора Соломона. Також лави "гірників" поповнив захисник Валерій Бондаренеко.

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