The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу – на якій позиції Ломаченко та Усик
Авторитетний боксерський журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (паунд-фо-паунд). Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик зберегли позиції у топ-10.
Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко продовжує утримувати другу сходинку в рейтингу The Ring.
Василь тривалий час утримував перше місце, однак у листопаді 2019 року Сауль Альварес змістив українця з верхівки рейтингу.
Варте уваги: Рейтинг ESPN: українець Василь Ломаченко – найкращий боксер світу
Мексиканець Альварес, який є чемпіоном світу за версіями WBC та WBA в середній вазі, утримує першу сходинку.
Непереможний український супертяж Олександр Усик зберіг 5-у сходинку.
Наступні суперники Ломаченка та Усика – Теофімо Лопес та Дерек Чісора відповідно не входять у топ-10 рейтингу.
Загалом у рейтингу відбулася тільки одна зміна. Іноуе Наоя обмінявся позицією з Теренсом Кроуфордом.
Рейтинг The Ring:
- Сауль Альварес
- Василь Ломаченко
- Іноуе Наоя
- Теренс Кроуфорд
- Олександр Усик
- Еррол Спенс
- Геннадій Головкін
- Хуан Франсиско Естрада
- Артур Бетербієв
- Менні Пак'яо
Що таке рейтинг P4P? Pound-for-pound – це термін, що вживається в єдиноборствах, в основному в боксі, щодо бійця, який визнаний найкращим незалежно від вагової категорії.