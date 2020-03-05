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The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу – на якій позиції Ломаченко та Усик

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Василь Ломаченко / 24 канал

Авторитетний боксерський журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (паунд-фо-паунд). Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик зберегли позиції у топ-10.

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко продовжує утримувати другу сходинку в рейтингу The Ring.

Василь тривалий час утримував перше місце, однак у листопаді 2019 року Сауль Альварес змістив українця з верхівки рейтингу.

Варте уваги: Рейтинг ESPN: українець Василь Ломаченко – найкращий боксер світу

Мексиканець Альварес, який є чемпіоном світу за версіями WBC та WBA в середній вазі, утримує першу сходинку.

Непереможний український супертяж Олександр Усик зберіг 5-у сходинку.

Наступні суперники Ломаченка та Усика – Теофімо Лопес та Дерек Чісора відповідно не входять у топ-10 рейтингу.

Загалом у рейтингу відбулася тільки одна зміна. Іноуе Наоя обмінявся позицією з Теренсом Кроуфордом.

Рейтинг The Ring:

  1. Сауль Альварес
  2. Василь Ломаченко
  3. Іноуе Наоя
  4. Теренс Кроуфорд
  5. Олександр Усик
  6. Еррол Спенс
  7. Геннадій Головкін
  8. Хуан Франсиско Естрада
  9. Артур Бетербієв
  10. Менні Пак'яо

Що таке рейтинг P4P? Pound-for-pound – це термін, що вживається в єдиноборствах, в основному в боксі, щодо бійця, який визнаний найкращим незалежно від вагової категорії.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Олександр Усик Василь Ломаченко Спорт Бокс
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