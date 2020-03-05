The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу – на якій позиції Ломаченко та Усик

Авторитетний боксерський журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (паунд-фо-паунд). Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик зберегли позиції у топ-10.

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко продовжує утримувати другу сходинку в рейтингу The Ring.

Василь тривалий час утримував перше місце, однак у листопаді 2019 року Сауль Альварес змістив українця з верхівки рейтингу.

Варте уваги: Рейтинг ESPN: українець Василь Ломаченко – найкращий боксер світу

Мексиканець Альварес, який є чемпіоном світу за версіями WBC та WBA в середній вазі, утримує першу сходинку.

Непереможний український супертяж Олександр Усик зберіг 5-у сходинку.

Наступні суперники Ломаченка та Усика – Теофімо Лопес та Дерек Чісора відповідно не входять у топ-10 рейтингу.

Загалом у рейтингу відбулася тільки одна зміна. Іноуе Наоя обмінявся позицією з Теренсом Кроуфордом.

Рейтинг The Ring:

Сауль Альварес Василь Ломаченко Іноуе Наоя Теренс Кроуфорд Олександр Усик Еррол Спенс Геннадій Головкін Хуан Франсиско Естрада Артур Бетербієв Менні Пак'яо

Що таке рейтинг P4P? Pound-for-pound – це термін, що вживається в єдиноборствах, в основному в боксі, щодо бійця, який визнаний найкращим незалежно від вагової категорії.