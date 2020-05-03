Ті, кому треба було, вже накрали грошей: Алієв переконує, що карантин закінчиться
Колишній футболіст "Динамо" Олександр Алієв заявив, що не змінив свою думку щодо пандемії коронавірусу. Ексгравець збірної України впевнений, що карантин, який спричинений пандемією, скоро завершиться.
Колишній футболіст в інтерв'ю Meta Ratings сказав, що карантин можна закінчувати, адже на темі коронавірусу вже накрали грошей.
В Україні карантин діятиме до 11 травня, після чого можливе поступове зняття деяких обмежень.
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Моя думка залишається такою. Скоро все закінчиться. Вже закінчується. Ті, кому треба було, вже накрали грошей на цій темі, тепер можна і карантин закінчувати. Але головне, щоб люди були живі і здорові. Нехай все це швидше закінчиться і повернеться колишнє життя,
– сказав Алієв.
Станом на 3 травня в Україні підтверджено 11 913 випадків зараження COVID-19, з них 288 летальних, 1 547 пацієнтів одужали.
У середині березня, коли в Україні були зафіксовані перші випадки зараження COVID-19, Алієв заявляв, що коронавірус – це фейк.
Після цього ексфутболіста розкритикували колишні гравці збірної України Євген Левченко та Максим Калініченко.
Що відомо про Алієва?
- 35-річний ексфутболіст "Динамо" та збірної України. Виступав за "Металург" Запоріжжя, "Дніпро", "Борисфен", "Рух".
- У Росії грав за московський "Локомотив" та "Анжи".
- Дворазовий чемпіон України у складі "Динамо". Срібний призер чемпіонату Європи 2006 року у складі молодіжної збірної України.
- Після кар'єри футболіста Алієв пройшов тренерські курси та очолював клуб "Хмельницький".
- Наразі Олександр веде ютуб-канал "Кент".
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