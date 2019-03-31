Ти маленький щур, – Конор МакГрегор до Хабіба Нурмагомедова

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Конор МакГрегор
Конор МакГрегор

Суперечка між бійцями UFC Конором МакГрегором та Хабібом Нурмагомедовим триває. Попри те, що бій між ними відбувся 6 жовтня 2018 року.

Тоді Хабіб Нурмагомедов переміг Конора МакГрегора. Росіянин захистив титул чемпіона UFC в легкій вазі. Але суперечки між бійцями тривали. Через бійку одразу після бою їм не виплатити увесь гонорар. Також суперникам загрожувала дискваліфікація.

Дивіться відео як після бою Хабіба та МакГрегора росіянин напав на глядачів. Його забрала поліція

І навіть після того, як МакГрегор офіційно заявив про закінчення кар'єри, він не полишає можливості ще раз дошкулити супернику. Нещодавно Хабіб опублікував пост, в якому подякував своїм уболівальникам за підтримку.

До слова, МакГрегора звинувачують у сексуальному насильстві

МакГрегор відповів на пост Хабіба і назвав його маленької щуром.

"У тебе забрали гроші, а твоїм братам підбили очі, коли ти бився зі мною. Ти маленький щур!", – написав Конор у відповідь Хабібу.

 

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Теги: Спорт Змішані єдиноборства MMA
Джерело: 24 Канал
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