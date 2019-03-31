Ти маленький щур, – Конор МакГрегор до Хабіба Нурмагомедова

Суперечка між бійцями UFC Конором МакГрегором та Хабібом Нурмагомедовим триває. Попри те, що бій між ними відбувся 6 жовтня 2018 року.

Тоді Хабіб Нурмагомедов переміг Конора МакГрегора. Росіянин захистив титул чемпіона UFC в легкій вазі. Але суперечки між бійцями тривали. Через бійку одразу після бою їм не виплатити увесь гонорар. Також суперникам загрожувала дискваліфікація.

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І навіть після того, як МакГрегор офіційно заявив про закінчення кар'єри, він не полишає можливості ще раз дошкулити супернику. Нещодавно Хабіб опублікував пост, в якому подякував своїм уболівальникам за підтримку.

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МакГрегор відповів на пост Хабіба і назвав його маленької щуром.

"У тебе забрали гроші, а твоїм братам підбили очі, коли ти бився зі мною. Ти маленький щур!", – написав Конор у відповідь Хабібу.