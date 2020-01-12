Ти постиш тут тих, хто стріляє нам в спину, – Ломаченку присвятили ще один вірш після скандалу

Скандал навколо боксера Василя Ломаченка та його відео, де зображений спецназ Росії, ніяк не закінчується.

Нагадаємо, на офіційній сторінці Василя Ломаченка в інстаграмі було опубліковано відео на релігійну та військову тематику. На кадрах присутній спецназ Росії, а в кінці автор відео дякує ""вежливым людям". Так називали російських військових, які без розпізнавальних знаків захоплювали українські об'єкти в Криму та здійснювали анексію півострова. Через це на боксера полився шквал критики. Згодом Ломаченко відповів на критику, зачитавши вірш.

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Зважаючи, що Ломаченко на критику відповів віршем, йому теж почали писати вірші у відповідь. І не один.

Смотрел твой видосик недавно, Василий

Скажу тебе прямо – твой мозг не осилил

Простые понятья. Ведь ты перепутал

свечу с кочергой. Видно, бес тебя спутал!

Те парни, что в ролике метко стреляли

На землю твою вероломно напали

Ты постишь тут тех, кто стреляет нам в спину

И путаешь родину и Батькивщину

Ты славишь тут тех, кто приносит нам горе

А веру ты спутал с принадлежностью к своре