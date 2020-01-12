24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Ти постиш тут тих, хто стріляє нам в спину, – Ломаченку присвятили ще один вірш після скандалу

324 Читать новость на русском
Василь Ломаченко

Скандал навколо боксера Василя Ломаченка та його відео, де зображений спецназ Росії, ніяк не закінчується.

Нагадаємо, на офіційній сторінці Василя Ломаченка в інстаграмі було опубліковано відео на релігійну та військову тематику. На кадрах присутній спецназ Росії, а в кінці автор відео дякує ""вежливым людям". Так називали російських військових, які без розпізнавальних знаків захоплювали українські об'єкти в Криму та здійснювали анексію півострова. Через це на боксера полився шквал критики. Згодом Ломаченко відповів на критику, зачитавши вірш.

Читайте також: Українські спортсмени між патріотизмом і грошима

Зважаючи, що Ломаченко на критику відповів віршем, йому теж почали писати вірші у відповідь. І не один.

Смотрел твой видосик недавно, Василий
Скажу тебе прямо – твой мозг не осилил
Простые понятья. Ведь ты перепутал
свечу с кочергой. Видно, бес тебя спутал!
Те парни, что в ролике метко стреляли
На землю твою вероломно напали
Ты постишь тут тех, кто стреляет нам в спину
И путаешь родину и Батькивщину
Ты славишь тут тех, кто приносит нам горе
А веру ты спутал с принадлежностью к своре

Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
сьогодні
31458
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:20 Хокейні матчі чемпіонату України закінчилися з принизливими розгромами 14:1 та 12:2: відео
Юрій Семенюк 512
10 січня 17:31 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2875
сьогодні 13:30 Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 3624
сьогодні 09:46 Лунін став героєм матчу Кубка Іспанії, відбивши два пенальті – відео яскравих сейвів
Юрій Семенюк 2173
11 січня 22:30 "Залізна Дюймовочка" Юлія Єлістратова: про тріатлон, підготовку, боротьбу та умови тренування
Станіслав Безушко 787
Новини
Більше новин
Залиште відгук