Ти постиш тут тих, хто стріляє нам в спину, – Ломаченку присвятили ще один вірш після скандалу
Скандал навколо боксера Василя Ломаченка та його відео, де зображений спецназ Росії, ніяк не закінчується.
Нагадаємо, на офіційній сторінці Василя Ломаченка в інстаграмі було опубліковано відео на релігійну та військову тематику. На кадрах присутній спецназ Росії, а в кінці автор відео дякує ""вежливым людям". Так називали російських військових, які без розпізнавальних знаків захоплювали українські об'єкти в Криму та здійснювали анексію півострова. Через це на боксера полився шквал критики. Згодом Ломаченко відповів на критику, зачитавши вірш.
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Зважаючи, що Ломаченко на критику відповів віршем, йому теж почали писати вірші у відповідь. І не один.
Смотрел твой видосик недавно, Василий
Скажу тебе прямо – твой мозг не осилил
Простые понятья. Ведь ты перепутал
свечу с кочергой. Видно, бес тебя спутал!
Те парни, что в ролике метко стреляли
На землю твою вероломно напали
Ты постишь тут тех, кто стреляет нам в спину
И путаешь родину и Батькивщину
Ты славишь тут тех, кто приносит нам горе
А веру ты спутал с принадлежностью к своре