"Ти шо, каблук?": клуб Першої ліги запросив вболівальників на матч "гарячим" відео

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Львівський "Рух"
Львівський "Рух" / ФК "Рух"

У суботу 21 вересня, львівський "Рух" вдома прийме "Оболонь-Бровар" в рамках 10 туру Першої ліги.

До цієї події львів’яни вже традиційно відзняли відеозапрошення. 

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За сюжетом, уболівальник "Руху" повертається додому після відпочинку з друзями в барі і зустрічає несподіванку.

Після 9-ти зіграних турів у Першій лізі львівський "Рух" лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи "Оболонь-Бровар" на одне очко.

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Теги: Футбол Спорт
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