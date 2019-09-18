"Ти шо, каблук?": клуб Першої ліги запросив вболівальників на матч "гарячим" відео
У суботу 21 вересня, львівський "Рух" вдома прийме "Оболонь-Бровар" в рамках 10 туру Першої ліги.
До цієї події львів’яни вже традиційно відзняли відеозапрошення.
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За сюжетом, уболівальник "Руху" повертається додому після відпочинку з друзями в барі і зустрічає несподіванку.
Після 9-ти зіграних турів у Першій лізі львівський "Рух" лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи "Оболонь-Бровар" на одне очко.
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