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Ти здачі мені даєш? Усик продовжує активну підготовку до бою з Чісорою – відео

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Олександр Усик / РІА Новини

Обов'язковий претендент на пояс WBO в суперважкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) продовжує підготовку до наступного поєдинку, який, найімовірніше, пройде проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО).

Усик займається на спеціальному тренажері. Відповідні відео з'явилися в Instagram.

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  • За попередньою інформацією, наступний поєдинок Усик проведе проти британця Дерека Чісора. Бій може відбутися на O2 Arena у Лондоні.
  • Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, який співпрацює з Усиком, заявив, що бій відбудеться 28 березня або 11-го квітня.
  • Водночас промоутер українця Олександр Красюк розповів, що протягом декількох днів буде офіційна інформація щодо бою.
  • Усик зустрівся з Чісорою 7 грудня у Саудівській Аравії. Обидва відвідали реванш Ентоні Джошуа з Енді Руїсом.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Бокс Спорт Олександр Усик Новини Спорту
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