Ти здачі мені даєш? Усик продовжує активну підготовку до бою з Чісорою – відео
Обов'язковий претендент на пояс WBO в суперважкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) продовжує підготовку до наступного поєдинку, який, найімовірніше, пройде проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО).
Усик займається на спеціальному тренажері. Відповідні відео з'явилися в Instagram.
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- За попередньою інформацією, наступний поєдинок Усик проведе проти британця Дерека Чісора. Бій може відбутися на O2 Arena у Лондоні.
- Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, який співпрацює з Усиком, заявив, що бій відбудеться 28 березня або 11-го квітня.
- Водночас промоутер українця Олександр Красюк розповів, що протягом декількох днів буде офіційна інформація щодо бою.
- Усик зустрівся з Чісорою 7 грудня у Саудівській Аравії. Обидва відвідали реванш Ентоні Джошуа з Енді Руїсом.
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