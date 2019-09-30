Тільки 8 з 22 гравців збірної України отримали візи в Австралію на ЧС з міні-футболу

Збірна України з міні-футболу вирушила на чемпіонат світу до Австралії.

Із заявлених 22 футболістів візи видали тільки 8, серед яких немає номінальних голкіперів.

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Українська збірна готує апеляцію. Очікується, що інші гравці прибудуть до старту другого матчу групового етапу.

На перший матч українці вийдуть в наступному складі: Віктор Пантелейчук, Віталій Харченко, Віктор Цой, Євген Заєць ("Альтернатива"), Андрій Хомин, Стів Вархомій, Денис Оробченко Євген Заєць ("Фактотум") і граючий тренер Євген Задорожній.

Збірна України у групі С зіграє з Ліваном (1 жовтня), Румунією (3 жовтня) і Нігерією (5 жовтня). Перші два місця вийдуть в 1/8 фіналу.