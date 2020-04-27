Тимощук затягує всі судові процеси: колишня дружина ексфутболіста розповіла про розлучення

Колишня дружина футболіста збірної України Анатолія Тимощука Надія Навроцька розповіла про нинішні відносини з чоловіком. Анатолій та Надія не живуть разом приблизно з 2014 року.

Надія продовжує проживати у Мюнхені (Німеччина), де Анатолій грав за "Баварію". Натомість футболіст переїхав у Санкт-Петербург (Росія) і працює в "Зеніті".

Навроцька побувала в ефірі програми "Великий футбол" і розповіла про відносини з Тимощуком, інформує "Футбол 1".

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З Анатолієм Тимощуком у нас все продовжується, ці конфлікти все ще не закінчені. Він просто затягує всі судові процеси. Виграти їх він не може, тому затягує. Це спеціальна технологія. Вони придумують якісь феєричні шоу,

– заявила Надія.

Суть спору, як заявила жінка, діти. Від першого шлюбу в Тимощука дві доньки.

Він завжди намагається використовувати дітей проти мене. Діти ростуть, живуть в соціумі і вже не можна пробувати робити з них якихось ненормальних. Я думаю, що це впирається в матеріальне. Його завдання, щоб Наді і дітям не дісталося жодного євро,

– заявила дружина.

Надія переконує, що хоче, щоб ситуація швидко закінчилася. Вона навіть готова віддати Анатолію більшу частину майна, яке ексфутболіст намагається відсудити.

Також Навроцька припускає, що Тимощук піддається якомусь впливу зі сторони.

"Це ж не поодинока історія. У футболістів це часто відбувається: під шумок їх просто обманюють, забирають все, що є. Є багато питань до нього, але він ховається і не відповідає на них", – зазначила Надія.



Тимощук і Навроцька / Фото livejournal.com

Вона розповіла, що Анатолій телефонує донькам перед судовими процесами.

"Дівчаткам він іноді телефонує, вони завжди беруть трубку. Я намагаюся, щоб вони брали телефон. Але їм особливо немає про що спілкуватися. Зазвичай це відбувається перед судами. Коли він телефонує, я розумію, що він буде придумувати нову епопею з судами", – розповіла Надія.

Окрім того, колишня дружина Тимощука звинуватила його у підкупі суддів.

Що відомо про розлучення пари? Судовий процес розлучення Тимощуків триває декілька років у Німеччині та в Україні. Німецька прокуратура відкрила дві кримінальні справи. Обидвоє дають різні свідчення та звинувачують одне одного. Анатолій одружився з Анастасією Климовою, у пари народилася донька.

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