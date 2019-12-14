Тіна Кароль виконає гімн України перед матчем "Десна" – "Динамо"
У неділю, 15 грудня, в Чернігові відбудеться матч 18-го туру української Прем'єр-ліги "Десна" – "Динамо".
Гімн України перед зустріччю буде виконувати відома співачка Тіна Кароль. Про це повідомляє Facebook ФК "Десна".
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Матч пройде 15 грудня в Чернігові на стадіоні імені Юрія Гагаріна. Початок – 14.00.
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