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Титул, який виграв Ломаченко, офіційно віддали американському боксеру

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Девін Хейні / matchroomboxing

Світова боксерська рада (WBC) відновила американця Девіна Хейні у статусі чемпіона світу в легкій вазі. 31 серпня 2019 року титул WBC виграв Василь Ломаченко, здолавши Люка Кемпбелла. Та чемпіонський титул опинився у Хейні, адже українцю надали статус "франчайзингово" чемпіона.

Як інформує сайт WBC, американець Девін Хейні офіційно відновлений у статусі чинного чемпіона світу за версією WBC.

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У листопаді 2019 року Хейні отримав право зустрітися за титул WBC з Альфредо Сантьяго. Американець переміг, але вимушений був залишити титул через травму.

Йому надали звання "чемпіона у відпустці" та дозволили провести титульний бій після повернення.

"Правила і положення WBC дають WBC абсолютну свободу дій щодо визначення чемпіонів і обов'язкових претендентів, а також скасування будь-якого призначеного поєдинку", – прокоментували ситуацію у WBC.

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Також Рада керівників WBC ухвалила:

  1. Дозволити Хейні провести добровільний захист.
  2. Санкціонувати бій Люк Кемпбелл – Хав'єр Фортуна, як бій за пояс тимчасового чемпіона WBC і, як поєдинок за звання обов'язкового претендента.
  3. Зобов'язати переможця добровільного захисту Хейні і переможця бою Кемпбелл – Фортуна побитися між собою без попередніх поєдинків.

Що відомо про Девіна Хейні? Почав професійну кар'єру у 16 років і встиг здобути 24 перемоги, 15 з яких – достроково. У рейтингу boxrec.com американець займає п'яте місце.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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