Титул, який виграв Ломаченко, офіційно віддали американському боксеру
Світова боксерська рада (WBC) відновила американця Девіна Хейні у статусі чемпіона світу в легкій вазі. 31 серпня 2019 року титул WBC виграв Василь Ломаченко, здолавши Люка Кемпбелла. Та чемпіонський титул опинився у Хейні, адже українцю надали статус "франчайзингово" чемпіона.
Як інформує сайт WBC, американець Девін Хейні офіційно відновлений у статусі чинного чемпіона світу за версією WBC.
До речі Ми повинні дати цей бій фанатам: Ломаченко прийняв виклик Хейні
У листопаді 2019 року Хейні отримав право зустрітися за титул WBC з Альфредо Сантьяго. Американець переміг, але вимушений був залишити титул через травму.
Йому надали звання "чемпіона у відпустці" та дозволили провести титульний бій після повернення.
"Правила і положення WBC дають WBC абсолютну свободу дій щодо визначення чемпіонів і обов'язкових претендентів, а також скасування будь-якого призначеного поєдинку", – прокоментували ситуацію у WBC.
Читайте також Схоже на расизм: Хейні заявив, що не програє Ломаченку через колір шкіри
Також Рада керівників WBC ухвалила:
- Дозволити Хейні провести добровільний захист.
- Санкціонувати бій Люк Кемпбелл – Хав'єр Фортуна, як бій за пояс тимчасового чемпіона WBC і, як поєдинок за звання обов'язкового претендента.
- Зобов'язати переможця добровільного захисту Хейні і переможця бою Кемпбелл – Фортуна побитися між собою без попередніх поєдинків.
Що відомо про Девіна Хейні? Почав професійну кар'єру у 16 років і встиг здобути 24 перемоги, 15 з яких – достроково. У рейтингу boxrec.com американець займає п'яте місце.
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Спалах коронавірусу в білоруському клубі, Йовічевіч очолив "Динамо": новини спорту 22 квітнясьогодні , 08:10
-
Футбольна криза: експерт пояснив, коли спорт оговтається після карантинусьогодні , 13:06
-
ЗМІ назвали тренера з Росії, який може очолити "Динамо"сьогодні , 11:52
-
Олімпійські ігри-2020 можуть не відбутися: Ігри неможливо перенести більше, ніж на ріксьогодні , 11:22
-
Товариський матч Італія – Україна скасованосьогодні , 12:21