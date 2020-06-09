Український боксер Олександр Гвоздик може отримати шанс завоювати чемпіонський титул. Суперником українця готовий стати росіянин Дмитро Бівол, який є чемпіоном світу за версією WBA.

Бівол в інтерв'ю Sportbox.ru поділився думками щодо наступного суперника. Найбільше росіянина цікавить кривдник Гвоздика – Артур Бетербієв.

Варте уваги Гвоздик розповів про поразку Бетербієву: Проблеми були комплексні

Дмитро сподівається, що зустрінеться з Бетербієвим, який володіє титулами WBC та IBF у напівважкій вазі, протягом найближчого року.

"У нього є обов'язковий претендент на титул IBF. І він повинен цей пояс захистити, але коли це станеться, невідомо. Головне, щоб в нашому бою з Бетербієвим була зацікавленість з боку організаторів – телеканалу і промоутерів", – сказав Дмитро.

Гвоздик – запасний варіант Бівола

Якщо у Бівола не вийде організувати бій з Бетербієвим, він готовий зустрітися з Гвоздиком.

Це теж можливий варіант. Він досі є одним з найсильніших. Але хотілося б вийти на ринг проти людини, яка не програвав останні бої,

– заявив росіянин.

Єдину поразку Гвоздику у його професійній кар'єрі боксера завдав саме Бетербієв.

Український боксер перемагав росіянина по очках. Однак у десятому раунді Артур тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

Українець програв свій чемпіонський титул WBO.

Яка ситуація у напівважкій вазі