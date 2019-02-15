Титулований клуб хоче викупити гравця "Динамо"

Титулований бразильський футбольний клуб "Сантос" хоче повністю викупити контракт парагвайського гравця Дерліса Гонсалеса в київського "Динамо".

"Сантос" розглядає можливість обміну Вітора Буено, який грає за киян в оренді, на Дерліса Гонсалеса на постійній основі, повідомляє Cidadeverde.com.

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Бразильський клуб вражений грою 24-річного парагвайця на старті сезону, який у семи матчах забив чотири голи й зробив одну результативну передачу.

Однак перешкодою угоді може стати невиразна гра Вітора Буено в складі "Динамо". 24-річний футболіст у складі "біло-синіх" зіграв всього 143 хвилини, результативними діями не відзначився.

Клуби орендували гравців терміном на 2 роки.

Зазначимо, що Гонсалес також зацікавив чемпіона Парагваю "Олімпію" з Асунсьйона. Окрім того Дерліс відкрито заявляв, що не хоче повертатися у "Динамо".

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