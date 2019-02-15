Титулований клуб хоче викупити гравця "Динамо"

353 Читать новость на русском
Дерліс Гонсалес у футболці "Сантоса"
Дерліс Гонсалес у футболці "Сантоса" / tanosite.com

Титулований бразильський футбольний клуб "Сантос" хоче повністю викупити контракт парагвайського гравця Дерліса Гонсалеса в київського "Динамо".

"Сантос" розглядає можливість обміну Вітора Буено, який грає за киян в оренді, на Дерліса Гонсалеса на постійній основі, повідомляє Cidadeverde.com.

Читайте також: "Динамо" вирвало нічию в матчі з "Олімпіакосом"

Бразильський клуб вражений грою 24-річного парагвайця на старті сезону, який у семи матчах забив чотири голи й зробив одну результативну передачу.

Однак перешкодою угоді може стати невиразна гра Вітора Буено в складі "Динамо". 24-річний футболіст у складі "біло-синіх" зіграв всього 143 хвилини, результативними діями не відзначився.

Клуби орендували гравців терміном на 2 роки.

Зазначимо, що Гонсалес також зацікавив чемпіона Парагваю "Олімпію" з Асунсьйона. Окрім того Дерліс відкрито заявляв, що не хоче повертатися у "Динамо".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні
4236
Теги: Спорт Футбол Динамо Трансфери
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Жіноча збірна України з футзалу провела яскраву фотосесію перед Фіналом чотирьох: фото
сьогодні 13:46 Жіноча збірна України з футзалу провела яскраву фотосесію перед Фіналом чотирьох: фото
1391
Нарешті хлопчик: воротар збірної України вчетверте став батьком (фото)
сьогодні 12:05 Нарешті хлопчик: воротар збірної України вчетверте став батьком (фото)
607
Та ми просто катком пройдемося по цьому вашому Ломаченку, – тренер Лопеса пригрозив українцю
сьогодні 10:36 Та ми просто катком пройдемося по цьому вашому Ломаченку, – тренер Лопеса пригрозив українцю
588
Головний тренер "Динамо" Хацкевич яскраво прокоментував нічию у матчі Ліги Європи
сьогодні 09:58 Головний тренер "Динамо" Хацкевич яскраво прокоментував нічию у матчі Ліги Європи
699
Ліга Європи: результати матчів та відео голів 14 лютого
сьогодні 09:42 Ліга Європи: результати матчів та відео голів 14 лютого
1788
"Айнтрахт" та "Шахтар" розійшлися результативним миром: відео
14 лютого 23:56 "Айнтрахт" та "Шахтар" розійшлися результативним миром: відео
1309
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук