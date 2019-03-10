Титулований норвезький біатлоніст Бьо розчарований перемогою Підручного

Титулований норвезький біатлоніст Йоганнес Тінгнес Бьо прокоментував результати індивідуальної гонки на чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерсунді.

Йоганнес Бьо лідирував у гонці до четвертої стрільби. Однак допустив три промахи й поступився українцю Дмитру Підручному.

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Це біатлон. У мене, безумовно, був величезний шанс на перемогу, і зараз я дуже розчарований. Можливо, мені було б простіше прийняти такий результат, якби у мене була не така велика перевага перед останнім вогневим, але я не впевнений. Складно сказати,

– цитує Бьо biathlon.com.ua.

"Я вже не в силах нічого змінити, тому постараюся забути про цю жахливу помилку. Мої вітання з титулом чемпіона світу Підручному, це було вражаюче. Сподіваюся, це додасть мені спортивної злості. Я буду націлений на результат в наступних гонках", – додав норвежець.

Також прокоментував перемогу Підручного тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра. Санітра присвятив перемогу всім, хто підтримував та вірив у команду.

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