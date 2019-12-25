Титулований шахіст більше не гратиме за збірну України

Відомий шахіст Павло Ельянов заявив, що більше не виступатиме за збірну України. Ельянов заявив, що має намір перейти в іншу федерацію.

"На цей момент припиняю всі відносини з Федерацією шахів України, і грати за збірну не буду", – заявив Ельянов ютуб-каналу Chess-News.

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Свою заяву Ельянов зробив у контексті скандалу, який виник у збірній України. Ельянов опублікував в соцмережах відкритого листа до спортивних чиновників.

Суть його в тому, що вісім провідних шахістів країни звернулися до громадськості з вимогою замінити головного тренера чоловічої збірної України Олександра Сулипу на Володимира Баклана.

Лист ряду провідних гросмейстерів України продиктований не тягою до скандалів, але вимушеною необхідністю. Так буває, коли локальні конфлікти всередині колективу не дозволяються розв'язати проблему природним шляхом. Втрачається найдорожче в людських взаєминах – довіра. У результаті чого загальне невдоволення наростає і виливається в подібні листи,

– написав у соцмережах Ельянов.

Що відомо про Ельянова? Український шахіст, міжнародний гросмейстер (з 2001 року). У складі збірної України: переможець шахових олімпіад 2004 та 2010 років, срібний призер командного чемпіонату світу 2015 року, бронзовий призер шахових олімпіад 2014, 2014 та 2016 років, бронзовий призер командного чемпіонату світу 2011 року та бронзовий призер командного чемпіонату Європи 2009 року. Півфіналіст Кубка світу ФІДЕ 2015 року.