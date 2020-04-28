Титулований український клуб може знятися з чемпіонату через фінансові проблеми

Дворазовий володар Кубка України одеський "Чорноморець" зіткнувся з проблемами. Окрім того, що команду покинув головний тренер Остап Маркевич, "моряки" можуть не дограти чемпіонат Першої ліги.

Як повідомляє Odessa.online, причина відставки Маркевича – важке фінансове становище в клубі, заборгованість по зарплатах і невизначеність щодо майбутнього "Чорноморця".

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Є ймовірність, що одеська команда відмовиться від участі у другій частині сезону в разі його відновлення влітку.

Офіційної заяви "Чорноморця" поки немає.

Нещодавно Маркевич повідомляв, що в "Чорноморця" є борги по зарплаті за лютий 2020 року.

Маркевич очолив одеську команду у жовтні 2019 року. За словами тренера, його контракт був розрахований на 3 роки.

Під керівництвом Маркевича "Чорноморець" йде на 10-му місці в Першій лізі України.

Що відомо про "Чорноморець"? Один з найстаріших клубів України. Чемпіон УРСР, дворазовий володар Кубка України, двічі ставав срібним призером чемпіонату України. Фіналіст європейського турніру Кубок Інтертото (2007).

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