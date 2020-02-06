Титуловану російську гімнастку госпіталізували після спроби суїциду
Російську гімнастку Олександру Солдатову госпіталізували в одну з московських лікарень після спроби суїциду. 21-річна спортсменка потрапила до лікарні 5-го лютого.
Про це повідомляє агентство міських новин "Москва" з посиланням на джерело в оперативних службах.
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"У столичну лікарню 5 лютого доставлена 21-річна О.Солдатова з тілесними ушкодженнями у зв'язку зі спробою суїциду. Також у дівчини діагностували булімію (патологічно підвищене відчуття голоду, – Спорт24). На цей момент пацієнтка не підлягає опитуванню і обставини отримання травми не повідомляє", – заявив співрозмовник агентства.
Російські ЗМІ повідомляють, що слідчі проводять за цим фактом перевірку.
"Р-Спорт" повідомляє, що Солдатова перебуває у Московському міському науково-дослідному інституті швидкої допомоги імені М. В. Скліфосовського.
"Вчора до нас надійшла, поки відвідувачам до неї не можна. Стан задовільний, температура ввечері і вранці – 36,8", – заявив представник медзакладу.
В інтерв'ю Olympic.ru від 4 лютого президентка Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова розповіла, що Солдатова не виступить на етапі Гран-прі в Москві через проблеми зі здоров'ям.
Що відомо про Солдатову?
Російська гімнастка, членкиня збірної команди Росії, триразова чемпіонка світу в командному заліку (2014, 2015, 2018).
Чемпіонка світу у вправі зі стрічкою (2018), триразова чемпіонка Європи в командному заліку (2015, 2017, 2019).
Чемпіонка Росії в індивідуальному багатоборстві (2016), бронзова призерка чемпіонату Росії з художньої гімнастики (2014 року) в багатоборстві.
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