Румунська тенісистка Александра Каданцу пригадала, як тиждень не могла прийти в себе після того як побачила Серену Вільямс оголеною.

Перша зустріч з Сереною настільки врізалася в пам'ять румунці, що та довго не могла це забути. Сталося це на одному з турнірів серії "Великого Шолома", де Каданцу побачила Вільямс повністю оголеною, пише Digi Sport.

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Моє перше враження про "Шолом" – те, що я побачила в роздягальні Серену Вільямс. Вона була повністю голою. Я назавжди запам'ятала це і довго ходила під враженням – вона така здоровенна. Дивно, що при таких габаритах вона відмінно грає і так рухається по корту,

– розповіла 30-річна Каданцу.

Що відомо про Серену Вільямс

Серена Вільямс – чотириразова олімпійська чемпіонка в одиночному і жіночому парному розрядах. В цілому на її рахунку 38 перемог в турнірах "Великого шолома", а за кількістю титулів на цих турнірах в одиночному розряді (23) вона займає друге місце в історії жіночого тенісу і поступається тільки Маргарет Сміт-Корт (24).

Серена Вільямс також є п'ятикратною переможницею підсумкового чемпіонату WTA і рекордсменкою жіночого професійного туру по сумі зароблених призових грошей.

За межами корту Вільямс успішно займається бізнесом, заробляючи на рекламних контрактах в середньому 12 мільйонів доларів на рік і володіючи власною фірмою з виробництва спортивного одягу Aneres Designs. Вільямс активно бере участь в благодійних проєктах: на її гроші побудовані кілька шкіл в Африці, а в США виплачуються стипендії студентам коледжів.