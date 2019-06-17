То є любов: українська легкоатлетка-красуня Левченко показала свого бойфренда

Українська легкотлетка зі стрибків у висоту Юлія Левченко опублікувала фотографію та відео зі своїм хлопцем на сторінці в Instagram.

На фото молода пара відпочиває у одному з київських закладів.

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Хлопець Юлія Левченко – Юрій Кіщенко, майстер спорту, багаторазовий чемпіон України з бігу на середні дистанції. Юрій був учасником чемпіонатів Світу та Європи серед юнаків та юніорів. Бойфренд зіркової легкоатлетки закінчив Одеський національний університет у 2013 році, і зараз підвищує майстерність у збірній команді України.

На світлині Левченко та Кіщенко стоять в обіймах, цілуючись.

То є любов,

– підписала фото легкоатлетка.

Нещодавно, у травні, легкоатлетка опублікувала фото з хлопцем, однак тоді ще не було зрозуміло, що він її бойфренд.

На сторінці ж її бойфренда спільні фотографії почали з'являтися вже давно.

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