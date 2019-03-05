Точні удари Володимира Кличка – одні з найбільш високооплачуваних в історії боксу

Поєдинок між Володимиром Кличком (64-5, 53 КО) і Девідом Хеєм, а також бій Володимира з Ентоні Джошуа, увійшли в число боксерських баталій з найбільшою вартістю удару.

Так, кожен точний удар Володимира в бою з Хеєм приносив українцеві трохи більше 82 тисяч євро (11 мільйонів гарантований гонорар, 134 точних удари).

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У поєдинку з Джошуа, кожен з 92 точних ударів українця приніс Володимиру 123,8 тисячі євро. Показники британця – 108,75 тисяч євро за кожен з 105 ударів.

Варто зазначити що, приблизно стільки ж за кожен удар в бою з Майком Тайсоном заробив Леннокс Льюїс (83 тисячі євро), тоді як результат Залізного Майка вражає – 327 тисяч євро за удар. Пояснюється все просто: Майк завдав менше 50 точних ударів за 8 раундів, в той час як Льюїс - 193.

У число "грошових" поєдинків також потрапили бої Мейвезер – Хаттон (270 тисяч євро за удар у Мейвезера, 174 тисячі євро – у Хаттона), поєдинок Грувз – Фроч (96 952 євро за кожен удар Фроча), а також поєдинок Уайлдер – Ф'юрі (181 000 євро – за кожен удар Уайлдера, 109 300 – за кожне попадання Ф'юрі).

Раніше Спорт 24 писав, що стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку гарантований контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення в ринг.

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