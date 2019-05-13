Точний кидок із сиреною вивів "Торонто" у півфінал плей-офф НБА: відео

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Точний кидок із сиреною вивів "Торонто" у півфінал плей-офф НБА: відео

В НБА визначилися команди, які зіграють у фіналах Східної та Західної конференцій. Для цього командам довелося зіграти всі сім матчів.

Останнім учасником фіналу конференції став "Торонто". Команда на домашньому паркеті перемогла "Філадельфію" 92:90 і виграла серію 4:3.

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При цьому перемогу "Торонто" приніс влучний кидок Кавая Ленарда за чотири секунди до кінця зустрічі. Сам баскетболіст набрав 41 очко у зустрічі, реалізувавши 16 з 39 кидків

Торонто – Філадельфія 92:90 (18:13, 26:27, 23:24, 25:26). Рахунок у серії 4:3

Торонто у фіналі Східної конференції зіграє проти "Мілуокі".

На Заході у фінал вийшов "Портленд", який у сьомому матчі обіграв "Денвер". При цьому зробив це на виїзді. І якщо у другій чверті перевага господарів у рахунку досягла +17, то вже на четверту чверть "Денвер" виходив за рахунку 72:71. Однак точний триочковий на початку вивів "Портленд" вперед, і гості більше не поступалися у рахунку.

Денвер – Портленд 96:100 (29:17, 19:22, 24:32, 24:29). Рахунок у серії 3:4

Тепер у фіналі Заходу "Портленд" зіграє проти "Голден Стейт". Це протистояння буде цікаве тим, що вперше у фіналі конференції один проти одного зіграють рідні брати – розігруючий "Голден Стейт" Стефен Каррі та атакуючий захисник "Портленда" Сет Каррі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол
Джерело: 24 канал
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