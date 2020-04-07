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Тоні Фергюсон – відео попередніх боїв жорсткого американця

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Тоні Фергюсон / UFC

Тоні Фергюсон вважається одним із найжорсткіших бійців UFC. 36-річний американець наводить жах на своїх суперників самим тільки поглядом. Тому не дивно, що всі вболівальники вимагали бою між Тоні та Хабібом Нурмагомедовим.

На жаль, поєдинок Фергюсона та Хабіба вп'яте зірвався. Мабуть, доля проти того, щоб це протистояння вкрай різних стилів відбулося.

Новим суперником Тоні став Джастін Гейджі. Бійці зустрінуться 18-го квітня.

Читайте також UFC 249: Фергюсон офіційно отримав суперника, який замінить Хабіба

Поки пропонуємо згадати, як Фергюсон перемагав у попередніх поєдинках.

Тоні Фергюсон – Дональд Серроне відео бою

Тоні Фергюсон – Ентоні Петтіс відео бою

Тоні Фергюсон – Кевін Лі відео бою

Тоні Фергюсон – Лендо Ванната відео бою

Тоні Фергюсон – Едсон Барбоза – відео бою

Тоні Фергюсон всього провів 28 поєдинків. У його активі 25 перемог (12 нокаутом). Ще тричі Фергюсон програвав.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт MMA Змішані єдиноборства
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