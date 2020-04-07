Тоні Фергюсон – відео попередніх боїв жорсткого американця

Тоні Фергюсон вважається одним із найжорсткіших бійців UFC. 36-річний американець наводить жах на своїх суперників самим тільки поглядом. Тому не дивно, що всі вболівальники вимагали бою між Тоні та Хабібом Нурмагомедовим.

На жаль, поєдинок Фергюсона та Хабіба вп'яте зірвався. Мабуть, доля проти того, щоб це протистояння вкрай різних стилів відбулося.

Новим суперником Тоні став Джастін Гейджі. Бійці зустрінуться 18-го квітня.

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Поки пропонуємо згадати, як Фергюсон перемагав у попередніх поєдинках.

Тоні Фергюсон – Дональд Серроне відео бою

Тоні Фергюсон – Ентоні Петтіс відео бою

Тоні Фергюсон – Кевін Лі відео бою

Тоні Фергюсон – Лендо Ванната відео бою

Тоні Фергюсон – Едсон Барбоза – відео бою

Тоні Фергюсон всього провів 28 поєдинків. У його активі 25 перемог (12 нокаутом). Ще тричі Фергюсон програвав.

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