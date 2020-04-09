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Фергюсон – Гейджі: з'явився гарячий проморолик бою – відео

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Фергюсон – Гейджі: з'явився гарячий проморолик бою – відео / twitter.com/ufc/status

У ніч з 18 на 19 квітня Тоні Фергюсон зустрінеться з Джастіном Гейджі у головній події UFC 249. UFC представила офіційний проморолик двобою.

На цей момент Фергюсон має дивовижну серію з 12 поспіль перемог. В останніх боях американець переміг Дональда Серроне, Ентоні Петтіса та Кевіна Лі.

Усі три бої Тоні виграв достроково.

До теми Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: прогноз букмекерів на бій UFC 249

Натомість Гейджі може похвалитися нокаутами. 31-річний боєць провів 23 бої і 18 поєдинків виграв нокаутом.

Дивіться проморолик бою Фергюсон – Гейджі

Шоу UFC 249 відбудеться у ніч з 18 на 19 квітня. Початок шоу о 05:00 за київським часом.

Місце проведення UFC 249 досі тримають у таємниці.

Переможець бою Фергюсон – Гейджі зустрінеться з Хабібом Нурмагомедовим.

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Автор: Михайло Гема
Теги: MMA Змішані єдиноборства Новини Спорту Спорт
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