Фергюсон – Гейджі: з'явився гарячий проморолик бою – відео
У ніч з 18 на 19 квітня Тоні Фергюсон зустрінеться з Джастіном Гейджі у головній події UFC 249. UFC представила офіційний проморолик двобою.
На цей момент Фергюсон має дивовижну серію з 12 поспіль перемог. В останніх боях американець переміг Дональда Серроне, Ентоні Петтіса та Кевіна Лі.
Усі три бої Тоні виграв достроково.
До теми Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: прогноз букмекерів на бій UFC 249
Натомість Гейджі може похвалитися нокаутами. 31-річний боєць провів 23 бої і 18 поєдинків виграв нокаутом.
Дивіться проморолик бою Фергюсон – Гейджі
Шоу UFC 249 відбудеться у ніч з 18 на 19 квітня. Початок шоу о 05:00 за київським часом.
Місце проведення UFC 249 досі тримають у таємниці.
Переможець бою Фергюсон – Гейджі зустрінеться з Хабібом Нурмагомедовим.
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