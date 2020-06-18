Президент UFC Дейна Вайт назвав найсильніших бійців планети. Місця у цьому списку не знайшлося для найбільш відомого бійця Конора МакГрегора.

Про це президент розповів у інтерв'ю для Schmozone. Він назвав чотирьох бійців, які стали найкращими в історії MMA.

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Найкращі бійці планети

Вайт обрав у цей список Ройса Грейсі. Також не обійшов стороною досягнення Аманди Нуньєс, яка є найсильнішою жінкою історії MMA.

Дві інших кандидатури дались президенту не так легко. Його вибір впав на Джона Джонса, який не зазнав жодної поразки.

Останнє місце було віддане Чаку Лідделлу, який із 2010 року є віцепрезидентом UFC.

Найпопулярнішим бійцем UFC в світі є колишній чемпіон у двох вагових категоріях Конор Макгрегор. Нещодавно ірландець вкотре оголосив про завершення кар'єри.

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