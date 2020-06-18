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В АПЛ не зарахували чистий гол: голкіпер спіймав м'яч вже у воротах – відео
сьогодні , 13:03 В АПЛ не зарахували чистий гол: голкіпер спіймав м'яч вже у воротах – відео
Михайло Гема
Філігранний гол українця допоміг команді вийти у фінал Кубка Чехії: відео
сьогодні , 08:22 Філігранний гол українця допоміг команді вийти у фінал Кубка Чехії: відео
Софія Кулай
Ліга націй та Євро-2020: УЄФА назвала дату матчів збірної України з футболу
17 червня , 17:22 Ліга націй та Євро-2020: УЄФА назвала дату матчів збірної України з футболу
Софія Кулай