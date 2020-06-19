Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі склав рейтинг провідних боксерів, які на його думку є найкращими в історії боксу. Українців у цьому списку не виявилось, як і самого Ф'юрі.

Такий рейтинг від боксера висвітлив wbcboxing у Instagram.

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Рейтинг від Ф'юрі

У список Ф'юрі ввійшов легендарний Мохаммед Алі, якого Тайсон назвав першим у рейтингу.

Далі британець згадав про Ларрі Голмса і свого земляка Леннокса Льюїса. Також у списку не обійшлось без Джо Луїса і непереможного Роккі Марчіано.

Додамо, що Ф'юрі називав себе найкращим боксером планети, але у цей рейтинг себе не включив.

Нещодавно керівник компанії Top Rank Боб Арум склав на його думку портрет ідеального боксера. У цьому списку також не знайшлось місця українським боксерам.

Раніше Ф'юрі та Джошуа домовились про два поєдинки. Перша зустріч планується влітку 2021 року.

Що відомо про Тайсона Ф'юрі