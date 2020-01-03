Історія світового боксу насичена випадками, коли через конфлікти промоутерів, телеканалів, відмови самих боксерів багато очікуваних фанами боїв так і залишилися лише в мріях. Представляємо вам список із топ-10 боксерських поєдинків, які так і не відбулися:

Артуро Гатті – Хуліо Сезар Чавес

Два легендарних боксери, улюбленці фанатів в кінці 90-х вже не були на вершині своєї кар'єри, проте й пороху в їхніх порохівницях ще вистачало. Саме в цей час вони перебували в сусідніх вагових категоріях. Їхня зустріч могла ввійти в історію боксу, як зустріч двох найбільш непоступливих боксерів, двох бійців з неймовірним характером.



Артуро Гатті (фото: Pinterest)

Деонтей Уайлдер – Володимир Кличко

Після того, як старший брат завершив професійну кар'єру, Володимиру не вистачало одного поясу до звання абсолютного чемпіона. Трироки титул WBC переходив з рук в руки, і от у 2015 році його виграв жорстокий нокаутер Деонтей Уайлдер. Якби тоді замість поєдинку з Тайсоном Ф'юрі українець зумів домовитися з американцем, то ми би побачили першого в історії хевівейту володаря одразу чотирьох найпрестижніших поясів.

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Геннадій Головкін – Андре Ворд

Зараз Геннадію Головкіну 37 років, свою блискучу професійну кар'єру він розпочав майже 14 років тому. За цей час він став популярним боксером, в один час був навіть лідером рейтингу P4P. Та, на жаль для нього, він так і не став одним з найвеличніших в історію боксу. Чому? Тому що всі свої поєдинки провів у ліміті середньої ваги. Також Головкіну критично не вистачало гучних імен в списку переможених боксерів. Допомогти в цьому могла зустріч з американцем Андре Вордом. Ворд – олімпійський чемпіон, чемпіон світу у двох вагових категоріях, лідер рейтингу P4P у 2017 році. Їх двобій міг стати наймасштабнішим у суперсередньому дивізіоні в уже минулому десятилітті.



Геннадій Головкін (фото: thesun.ie)

Василь Ломаченко – Майкі Гарсія

Не дивлячись на те, що обидва боксери продовжують активно виступати та перебувають в самому розквіті сил, їхній бій є майже не реальним. Вся проблема у вазі боксерів. Ломаченко б'ється в не комфортній для себе легкій вазі, а після завоювання всіх титулів планує спускатися на дивізіон нижче. Майкі Гарсія ж зараз перебуває в напівсередній вазі, і в ліміт 61 кілограма спуститися він вже не здатний.

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Флойд Мейвезер – Костя Цзю

У 2003 році молодий Флойд перейшов у першу напівсередню вагу, саме в цей час чемпіоном за двома версіями в цій вазі був російський австралієць Костя Цзю. Цей боксер колись перемагав дядька Флойда – Роджера. Цзю був однією з найбільших зірок того часу в професійному боксі. Перемога над ним могла сильно пришвидшити становлення тоді ще молодого Мейвезера. Та виходити одразу на об'єднаного чемпіона Мейвезери не ризикнули, а вже через два роки Костянтин завершив кар'єру.

Рой Джонс – Кріс Бьорд

У 2003 році Рой Джонс здійснив один з найбільших подвигів у історії боксу. Він боксер-середньоваговик зміг піднятися у суперважку вагу й перемогти тодішнього чемпіона Джона Руїза. Одночасно з ним іншими чемпіонами у хевівейті були Леннокс Льюїс, Корі Сандерс і Кріс Бьорд. Останній найбільше підходив стилістично, теж починав свою кар'єру у комфортній для Джонса суперсередній вазі. Якщо вірити Рою, то його команда хотіла організувати цей бій, проти був Кріс.



Рой Джонс (кадр з відео)

Майк Тайсон – Девід Туа

Два легендарні суперваговики 90-х років прославилися свою нереальною фізичною силою, зокрема своїм потужним ударом. Обидва не високі, приблизно одного зросту, боксери з яскравим атакувальним стилем. Майк Тайсон – грізний панчер, наймолодший чемпіон світу у важкій вазі. Девід Туа – це боєць, який у своєму арсеналі мав лівий боковий, можливо, найпотужнішим удар, що колись бачив світ. Навряд чи сутичка пройшла би всі 12 раундів, однак вона би точно подарувала незабутні емоції для фанів.

Віталій Кличко – Ніколай Валуєв

Після повернення у 2008 році, Віталій переміг у всіх своїх боях. Та гідних противників в цих протистояннях у нього не було. Виправити таку проблему українського чемпіона міг Ніколай Валуєв, проте росіянин на бій з українцем не погодився.

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Якби Валуєв все-таки вийшов на бій, то сумарний зріст боксерів у ринзі би склав 4 метри 14 сантиметрів, рекордний показник для чемпіонського бою.

Леннокс Льюїс – Рідік Боу

Боксери зустрічалися між собою на любительському ринзі, у фіналі Олімпійських ігор в Сеулі. Тоді перемогу здобув Льюїс. Після того обидва перейшли в професійний бокс, здобули чемпіонські титули. Вони регулярно висловлювалися один про одного в типовій для боксерів не найбільш культурній манері. Однак їх бій так і не відбувся. У 1992 році Льюїс став офіційним претендентом на титул WBC, що належав американцю. Рідік відмовився захищати титул і демонстративно викинув його в смітник.



Леннокс Льюїс (фото: si.com)

Леннокс Льюїс – Віталій Кличко (реванш)

"Битва Гігантів", що відбулася 21 червня 2003 року, є кращим боєм в хевівейті позаминулого десятиліття. Бій, в якому Кличко завдав більше ударів і лідирував на карточках суддів, закінчився його поразкою після 6 раунду через розсічення, яке йому завдав Леннокс. Одразу по закінченню поєдинку британець погодився на реванш, який ніколи не відбувся. Спочатку Віталій заявив, що йому треба пів року на відновлення через розсічення, а потім Льюїс взагалі заявив, що він завершує професійну кар'єру.