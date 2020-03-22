Топ-10 данків української баскетбольної Суперліги: відео

Через спалах коронавірусу чемпіонат України з баскетболу вирішили закінчити достроково. Чемпіоном став "Дніпро".

Тож на час, поки нема великих спортивних подій, в Федерації баскетболу України вирішили підбити підсумки сезону, який виявився скороченим. І опублікували підбірку найкращих данків Суперліги сезону 2019/2020.

До слова Гол Маліновського потрапив у підбірку найкращих моментів "Аталанти" в Серії А: відео

Найкращим данком сезону обрали момент за участі баскетболіста "Миколаєва" Квентіна Петерсона. У матчі проти "Запоріжжя" він зробив перехоплення на своїй половині в кутку після вкидання суперника, втік у відрив та здійснив ефектний данк з розворотом на 360 градусів.

Дивіться відео найкращих данків сезону

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