Топ-10 голів січня Української хокейної ліги: відео

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Топ-10 голів січня Української хокейної ліги: відео

В Українській хокейній лізі визначили десятку кращих шайб першого місяця 2019 року.

У рейтингу знайшлося місце представникам всіх шести клубів чемпіонату, а "Білий Барс" і "Динамо" представлені в топ-10 трьома результативними комбінаціями на кожного.

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На вершині рейтингу виявився гол форварда "Кременчука" Миколи Кисельова.

Відео топ-10 шайб січня в Українській хокейній лізі

Варто нагадати, що поки чемпіонат України з хокею взяв паузу на матчі збірної. Наступний тур відбудеться 13 та 14 лютого.

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Теги: Спорт Хокей ХК "Кременчук" МХК "Динамо" ХК "Дніпро" ХК "Крижані Вовки" ХК "Донбас" ХК "Білий Барс"
Джерело: 24 Канал
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