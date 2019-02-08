Топ-10 голів січня Української хокейної ліги: відео
В Українській хокейній лізі визначили десятку кращих шайб першого місяця 2019 року.
У рейтингу знайшлося місце представникам всіх шести клубів чемпіонату, а "Білий Барс" і "Динамо" представлені в топ-10 трьома результативними комбінаціями на кожного.
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На вершині рейтингу виявився гол форварда "Кременчука" Миколи Кисельова.
Відео топ-10 шайб січня в Українській хокейній лізі
Варто нагадати, що поки чемпіонат України з хокею взяв паузу на матчі збірної. Наступний тур відбудеться 13 та 14 лютого.
Джерело: 24 Канал
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