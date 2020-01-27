Топ-10 поєдинків, які зроблять Василя Ломаченка кращим боксером в історії

В найближчому майбутньому ми дізнаємося, коли відбудеться наступний бій одного з кращих боксерів сучасності – Василя Ломаченка. Та українець ставить собі за мету бути першим не лише зараз, а взагалі увійти у боксерську історію, як номер 1. Розглянемо з ким повинен зустрітися Ломаченко для досягнення цієї мети.

Теофімо Лопес

Є одразу декілька причин, чому Василю такий важливий цей бій. По-перше, він зобов'язаний покарати говірливого опонента за весь бруд, що той наговорив про нього. По-друге, Теофімо є власником поясу IBF, останнього з чотирьох найпрестижніших, якого не вистачає Ломаченку. Переможець цього поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу.

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Джервонта Девіс

Зірковий протеже Флойда Мейвезера також регулярно полюбляє зневажливо ставитися до українця. Крім того, він вже є 3-разовим чемпіоном світу. Боксує в цікавому стилі, на професійному ринзі провів 23 поєдинки, у всіх переміг, 22 рази робив це за допомогою нокауту. Деякі експерти вважають, що він зможе донести свій удар і переможе нашого "Хай-Тека".



Джервонта Девіс (фото: Getty Images)

Девін Хейні

Ще один непереможний представник легкої ваги. Молодий, йому всього 21 рік. Володіє поясом WBC (Ломаченку належить франчайзинговий пояс WBC). Вирізняється не комфортним для його суперників стилем, з акцентом на захисні дії. Можливо, після Василя є найтехнічнішим боксером у дивізіоні.

Раян Гарсія

Боксер промоутерської компанії Golden Boy Promotions. Називає себе "найбільшим проспектом в історії боксу". Надзвичайно медійно розкручений, його сторінка в інстаграмі нараховує 4,6 мільйона підписників. Проте, крім цієї популярності, він також є дуже хорошим боксером. Має надзвичайно швидкі руки, потужний удар і хороші антропометричні дані.

Варте уваги: Раян Гарсія – боксер, що кидає виклик Ломаченку, нокаутуючи суперників у першому раунді

Мігель Берчельт

Мексиканський боксер Мігель Анхель Берчельт Сервера зараз є першим номером у другій напівлегкій ваговій категорії (до 59 кг). Потенційно туди може спуститися Ломаченко, або Мігель підніметься у легку вагу. Берчельт за свою кар'єру провів 38 двобоїв, в 37 перемагав, 1 раз зазнав прикру поразку нокаутом в першому раунді не від найсильнішого противника. Місяць тому він провів сім успішних захистів титулу.



Мігель Берчельт (фото: BoxingScene)

Лео Санта Крус

Ще один мексиканський чемпіон у цій ваговій категорії. Титул WBA Super тут він виборов у листопаді 2019 року, а до цього встиг підкорити ще три дивізіони. За свою манеру проводити поєдинки отримав прізвисько "Землетрус". Саме такі скальпи потрібні Ломаченку для побудови справді легендарної боксерської спадщини.

Більше про нього: Лео Санта Крус – чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях, ідеальний опонент для Ломаченка

Оскар Вальдес

Вже зустрічався з Василем у далекому 2009 році, під час чемпіонату світу серед аматорів, який відбувався у Мілані. Тоді українець легко переміг 19-річного опонента. З того часу Вальдес встиг перейти в професійний бокс, виграв чемпіонський титул у напівлегкій ваговій категорії та зміг шість разів успішно його захистити. Зараз перейшов у другу напівлегку вагу, де через деякий час може спробувати взяти реванш в уродженця Білгород-Дністровська.



Оскар Вальдес (фото: RingSide24)

Шакур Стівенсон

Молодий чемпіон у ваговій категорії до 57 кілограмів. У 19-річному віці здобув срібну медаль Олімпійських ігор в Ріо. Його часто порівнюють за манерою ведення бою з Флойдом Мейвезером, такий же інтелектуальний бокс, заснований на бездоганному захисті.

Наоя Іноуе

Неймовірний японський талант зараз б'ється у ваговій категорії до 53,5 кілограмів. Йому ще лише 26 років і ходять чутки, що він дуже багато скидає перед боями. Тому слід очікувати, що він скоро підніметься у більш важкі дивізіони. І тоді ми побачимо цей бій.

Детальніше: Боксер Наоя Іноує – японський монстр, рекордсмен та переможець WBSS

Джордж Кембосос

Найменш відомий із цього списку боксер, поки нічим особливим не прославлений, звичайний проспект легкої ваги. Причина, через яку Ломаченку він потрібен – його національність. Він народився, проживав і перші свої бої провів у Австралії. Якщо ставити собі за мету стати відомим у всьому світі, то і бій на території найменшого материка провести потрібно також.