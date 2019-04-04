Топ-10 українських футболістів-красунчиків

Усім відомі красені світового футболу – Роналду чи Бекхем. Але український футбол також багатий на гарненьких гравців. Журналісти Спорт 24 підібрали для вас 10 красивих спортсменів. А обирати, звісно, вам.

Денис Бойко – "Динамо"

Український футболіст, воротар збірної України та турецького клубу "Бешікташ". З лютого 2018-го року на умовах оренди захищає кольори київського "Динамо". Був фіналістом Ліги Європи 2014-2015 років у складі "Дніпра".

Вік: 31 рік

Зріст: 187 сантиметрів



Денис Бойко

Виступав за юнацькі збірні України різних вікових категорій в 2003-2011 роках. Із 2008-го по 2011 рік був гравцем молодіжної збірної, у якій конкурував за місце в основному складі з Антоном Каніболоцьким.

Був включений до складу української "молодіжки" для участі у фінальній частині молодіжного чемпіонату Європи 2011 року, однак у рамках цього турніру в усіх трьох матчах українців ворота команди захищав Каніболоцький. 18 листопада 2014 року дебютував за національну збірну в товариському матчі зі збірною Литви.

Український футболіст, півзахисник молодіжної та національної збірної України. Гравець англійського клубу "Манчестер Сіті".

Вік: 22 роки

Зріст: 175 сантиметрів



Олександр Зінченко

Народився 15 грудня 1996 в місті Радомишлі на Житомирщині. Футбол був однією з улюблених забав юного Олександра. Його батько Володимир Зінченко, сам у минулому футболіст, став першим учителем сина і передав йому деякі секрети спортивної майстерності.

1 вересня 2004 у віці 7 років Олександр був зарахований в Радомишльському ДЮСШ і почав виступати за місцеву дитячу команду Радомишльського ДЮСШ "Карпатія", де відрізнявся дуже видовищною і результативною грою в атаці.

Євген Коноплянка – "Шальке"

Український футболіст, півзахисник збірної України та німецького клубу "Шальке 04".

Вік: 29 років

Зріст: 176 сантиметрів



Євген Коноплянка

Вихованець школи кропивницького футбольного клубу "Олімпік" дніпровського "Дніпра". З дитинства демонстрував високу швидкість й силу удару, через що був запрошений до таких клубів як "Шахтар" та "Динамо", але згодом опинився у "Дніпрі".

Артур Рудько – "Динамо"

Український футболіст, воротар київського "Динамо". Перший матч у Лізі чемпіонів зіграв 28 вересня 2016 року проти турецького "Бешикташа".

Вік: 26 років

Зріст: 190 сантиметрів



Артур Рудько

1 березня 2016 року дебютував у основній команді "Динамо", відігравши увесь матч 1/4 фіналу кубку України проти "Олександрії" (1:1). Свій другий матч за київське "Динамо" зіграв 24 вересня того ж року проти донецького "Олімпіка". Перший матч у Лізі чемпіонів зіграв 28 вересня 2016 року проти турецького "Бешикташа".

Сергій Сидорчук – "Динамо"

Український футболіст, півзахисник збірної України, капітан київського "Динамо".

Вік: 27 років

Зріст: 188 сантиметрів



Сергій Сидорчук

У головній збірній України дебютував 9 жовтня 2014 року у грі проти збірної Білорусі в рамках відбору до Євро 2016. У цьому матчі відзначився голом на 93 хвилині з передачі Андрія Ярмоленка. Наступну гру відбіркового турніру, матч проти збірної Македонії, який відбувся трьома днями пізніше, вже розпочав у стартовому складі збірної України.

Андрій Ярмоленко – "Вест Гем Юнайтед"

Український футболіст, атакувальний півзахисник збірної України та лондонського "Вест Гем Юнайтед". Автор найшвидшого і найпізнішого голу в історії збірної.

Вік: 29 років

Зріст: 190 сантиметрів



Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко народився в Ленінграді (Санкт-Петербург). Його батьки були родом з села Смолянка Куликівського району Чернігівської області. Після весілля мати поїхала працювати до Ленінграда, де до неї приєднався батько Андрія. За три роки родина повернулася до Чернігова, де і придбала будинок. За спогадами матері, Андрій почав возитися із м'ячем років із чотирьох-п'яти.

У товариському матчі зі збірною Уругваю в 2011-му році Андрій Ярмоленко забив найшвидший м'яч в історії збірної України, відзначившись вже на 15-й секунді матчу.

Валерій Бондаренко – "Шахтар"

Український футболіст, захисний донецького "Шахтаря".

Вік: 25 років

Зріст: 188 сантиметрів



Валерій Бондаренко

Валерій Бондаренко народився 3 лютого 1994 року. У ДЮФЛУ виступав у складі київських "Зміни-Оболонь" та "Арсеналу". З 2012 по 2014 роки виступав у складі юнацьких та молодіжних команд столичного "Арсеналу". В складі юних канонірів зіграв 51 матч та відзначився 3-ма голами.

Гліб Бухал – "Олександрія"

Український футболіст, захисник клубу "Олександрія".

Вік: 23 роки

Зріст: 190 сантиметів

Протягом кар'єри виступав у молодіжному чемпіонаті України за київський "Арсенал" та харківський "Металіст". У 2015 році був гравцем друголігового київського "Арсеналу". У 2016 році захищав кольори аматорського клубу "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка).

Наступного року повернувся до Другої ліги, де захищав кольори ФК "Львову". На початку 2018 року перейшов до "Олександрії" на правах оренди.

Валерій Федорчук – "Маріуполь"

Український футболіст, півзахисник ФК "Маріуполь".

Вік: 30 років

Зріст: 178 сантиметів

У молодіжній збірній України дебютував 27 травня 2008 року у матчі проти Білорусі. Усього за молодіжну збірну зіграв 15 матчів, забив 1 гол. Був включений до заявки української "молодіжки" для участі у фінальному турнірі молодіжного чемпіонату Європи 2011 року, однак в рамках цього змагання жодного разу на поле не виходив. Восени 2013-го потрапив до заявки національної збірної України на матч із Сан-Марино, а згодом із Францією.

Богдан Лєднєв – "Зоря"

Український футболіст, півзахисник Виступає за луганську "Зорю" на правах оренди з київського "Динамо".

Вік: 20 років

Зріст: 173 сантиметів

Народився у місті Сквира, Київська область. Розпочав займатись футболом у київських школах "Динамо" та "Атлет", а з 2013 року був у академії "Дніпра". До 2015 року Лєднєв грав за "Дніпро" у дитячо-юнацькій футбольній лізі, після чого потрапив до структури клубу і грав у юнацькому чемпіонаті України (U-19), а у сезоні 2015/16 також зіграв 5 матчів у молодіжному чемпіонаті U-21.

В липні 2016 року Лєднєв підписав контракт з київським "Динамо" і вже 6 серпня в матчі 1-го туру чемпіонату U-19 дебютував за "біло-синіх".

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