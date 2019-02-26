Топ-10 видів спорту, на які в Україні виділять найбільше грошей у 2019 році: несподівані цифри
Україна на фінансування спорту в 2019 році виділила з державного бюджету близько 1 мільярда гривень.
Найбільшу підтримку в цьому році отримали біатлон (64,1 мільйона гривень), баскетбол (61,2) і легка атлетика (59,7), інформує Tribuna.com.
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Показово, що серед літніх видів спорту по рівню фінансування лідирує та дисципліна, в якій українські спортсмени не блищать. Збірна України з баскетболу не пробилася у фінальну стадію чемпіонату світу, а місцева Суперліга по своєму рівню не входить навіть в топ-20 найсильніших національних чемпіонатів Європи.
На футбол, в порівнянні з 2018 роком, виділили більше в кілька разів. У минулому році було виділено 7 мільйонів гривень, а в 2019-му – 35,4.
Також збільшилося фінансування тенісу – 21,3 мільйона гривень в 2019 році замість 8,6 в 2018-му.
На тлі біатлону інші зимові види спорту в Україні фінансуються не так щедро. Найбільшого прогресу за рік досягло фігурне катання (14,2 млн гривен проти 8,4 млн в 2018 році), а ось фінансування хокею скоротилося в два рази (з 13 млн до 6,2).
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У 2018 році на олімпійські види спорту було витрачено 759 252 900 гривень, в 2019-му – 846 358 021 грн.
Самим фінансованим неолімпійських видом спорту залишається пауерліфтинг, який отримує більше (15,2 млн грн), ніж волейбол (14,8), фігурне катання (14,2) і важка атлетика (13,1).
Топ-10 самих фінансованих видів спорту в Україні:
1. Біатлон – 64,1 млн гривень (2018 год – 56,3 млн);
2. Баскетбол – 61,2 млн гривень (2018 год – 61,3 млн);
3. Легка атлетика – 59,7 млн гривень (2018 год – 62 млн);
4. Гребля на байдарках і каное – 38,6 млн гривень (2018 год – 34,5 млн);
5. Синхронне плавання – 36 млн гривень (2018 год – 18 млн);
6. Футбол – 35,4 млн гривень (2018 год – 7 млн);
7. Фехтування – 34,5 млн гривень (2018 год – 34,5);
8. Вільна боротьба – 33,3 млн гривень (2018 год – 32,5);
9. Бокс – 31,9 млн гривень (2018 год – 25,8);
10. Кульова стрільба – 30,2 млн гривень (2018 год – 25,4).
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