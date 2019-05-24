Топ-3 голи та сейви чвертьфіналу чемпіонату світу з хокею: відео

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Топ-3 голи та сейви чвертьфіналу чемпіонат світу з хокею: відео
Топ-3 голи та сейви чвертьфіналу чемпіонат світу з хокею: відео / twitter.com/bet365

На чемпіонаті світу з хокею у Словаччині відбулися чвертьфінальні поєдинки, в яких визначилися усі півфіналісти.

У півфінал пробилися збірні Росії, Канади, Чехії та Фінляндії. Також визначено трійку найкращих голів та сейвів.

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На третьому місці опинилася рання шайба гравця збірної Росії Микити Гусєва у ворота команди США. Друге місце дісталося фінському хокеїсту Сакарі Маннінену, який закинув вирішальну шайбу у ворота Швеції.

На першому місці влучний кидок гравця збірної Канади Марка Стоуна, який став вирішальним у драматичному матчі зі Швейцарією.

Також визначено три найкращі сейви чвертьфінального раунду.

Півфінали чемпіонату світу з хокею відбудуться 25-го травня. Росія зіграє проти Фінляндії, а Канада з Чехією.

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей Чемпіонат світу з хокею 2019
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