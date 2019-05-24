Топ-3 голи та сейви чвертьфіналу чемпіонату світу з хокею: відео

На чемпіонаті світу з хокею у Словаччині відбулися чвертьфінальні поєдинки, в яких визначилися усі півфіналісти.

У півфінал пробилися збірні Росії, Канади, Чехії та Фінляндії. Також визначено трійку найкращих голів та сейвів.

Читайте також: Фіни в овертаймі перемогли чинних чемпіонів світу, Чехія розгромила Німеччину в 1/4 ЧС з хокею

На третьому місці опинилася рання шайба гравця збірної Росії Микити Гусєва у ворота команди США. Друге місце дісталося фінському хокеїсту Сакарі Маннінену, який закинув вирішальну шайбу у ворота Швеції.

На першому місці влучний кидок гравця збірної Канади Марка Стоуна, який став вирішальним у драматичному матчі зі Швейцарією.

Також визначено три найкращі сейви чвертьфінального раунду.

Півфінали чемпіонату світу з хокею відбудуться 25-го травня. Росія зіграє проти Фінляндії, а Канада з Чехією.