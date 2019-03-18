Топ-3 натуралізованих футболісти збірної України

За останні декілька років за збірну України з футболу виступали декілька футболістів, які не народилися в Україні. Однак ці гравці отримали право виступати за "синьо-жовтих" після того, як отримали українське громадянство.

Марко Девіч

Марко Девіч став свого роду першим гучним натуралізованим футболістом збірної України. Сербський футболіст потрапив до лав збірної за тренерства Мирона Маркевича.

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Колишній нападник "Металіста" дебютував за "синьо-жовтих" 25 травня 2010 року в товариському матчі проти Норвегії. На момент дебюту футболісту було 26 років.



Марко Девіч

Марко зіграв за Україну 35 матчів, в яких забив 7 голів. Наразі остання гра Девіча у футболці української команди датована 22 травня 2014 року проти Нігера. Футболіст виступає за "Сабах" (Баку). За цей клуб Марко зіграв 15 матчів, забив 7 голів і віддав одну результативну передачу.

Едмар

Колишній гравець "Металіста" та "Дніпра" 10 серпня 2011 дебютував у складі збірної України в товариському матчі зі Швецією, що проходив у Харкові. Після цього він був викликаний в збірну аж у кінці травня 2013 року Михайлом Фоменком на товариський матч проти Камеруну 2 червня і зустріч в рамках кваліфікації на чемпіонат світу 2014 проти Чорногорії 7 червня.



Едмар

За увесь час Едмар зіграв тільки 15 матчів у футболці збірної України й забив один гол. На момент дебюту в збірній, яку очолював Олег Блохін, Едмару був 31 рік. Наразі гравець грає за любительський клуб "Харрікейн" США.

Марлос

Третім яскравим натуралізованим гравцем збірної України став бразилець Марлос, який перейшов у "Шахтар" з "Металіста". На момент дебюту в команді Андрія Шевченка Марлосу було 29 років. Першим матчем гравця став відбірковий поєдинок до ЧС-2018 проти "Косова".



Марлос

Наразі хавбек є основним гравцем української збірної. Марлос зіграв за "синьо-жовтих" 12 матчів, в яких зумів віддати 2 результативні передачі.

Четвертим гучним підсиленням збірної України може стати Жуніор Мораес. Футболіст отримав громадянство України й може бути викликаним до лав збірної України на найближчі матчі. Зокрема, на перший відбірковий матч до Євро-2020 з Португалією.

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