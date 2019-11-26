Топ-5 клубів Європи, які провалили першу частину сезону

Перша частина сезону-2019/20 уже майже завершилася. Скоро команди зможуть посилюватися новими гравцями. Деякі з них навіть подумують про нових тренерів. Адже не всі справляються, і ведуть клуб до провалу. Для вашого перегляду топ-5 найяскравіших прикладів провальних сезонів з Європи за підсумками останніх місяців.

Манчестер Юнайтед

Всі вболівальники МЮ зараз тільки й роблять, що згадують "золоті часи" сера Алекса Фергюсона, який виграв з клубом 38 трофеїв (з них 13 – чемпіонат Англії) та подарував незабутні емоції в Лізі чемпіонів (перемоги в сезоні 1998/99 та 2007/08). Нинішньому "Манчестер Юнайтед" чемпіонство навіть і не світить. Зараз клуб переживає ще одну кризу. На думку вболівальників, справа не тільки в тренері, а й у виконавчому директорові команди Еді Вудворді, трансфери якого виявляються провальними та ніякого результату команді не приносять.

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Зараз команда Вудворда і Сульшера влаштувалася на дев'ятому місці з 17 очками, відстаючи від лідируючої четвірки на 10 очок. Проблеми в обороні так і не вирішилися, хоча був придбаний Гаррі Магуайр. Поки справи у МЮ успішні лише в Лізі Європи, де, практично, забезпечив собі вихід з групи, і в Кубку ліги, в якому вже пройдено "Челсі".



"МанЮнайтед" не надто вдало виступає у цьому сезоні

Остання гра з "Шеффілдом" в АПЛ, де "МЮ" відіграв два м'ячі, показала, що у "Манчестер Юнайтед" є характер. Проблема клубу в тому, що команда геть позбавлена стабільності, через велику кількість молодих футболістів, які тільки готуються до найвищого рівня, та відсутності лідерів, хоча в команді і є висококласні футболісти.

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Можливо, її зможе повернути інший тренер, а, можливо, клубу просто потрібно ще більше часу. Але факт залишається фактом – "МанЮнайтед" першу частину сезону провалив.

Монако

Минулий сезон для "Монако" пройшов жахливо. Проте у цьому сезоні команда Леонарду Жардіма знову взялася за старе. На самому початку клуб виглядав так само погано, як і в кінці минулого. На старті у "монегасків" було дві поразки поспіль від "Ліона" та "Меца" із загальним рахунком 0:6. У першому матчі з "Ліоном" не було Олександра Головіна, але і з його поверненням гра не покращилася.



"Монако" ніяк не може вийти з кризи

За чотири гри "Монако" забив чотири голи. Це незрівнянно з сезоном 2016/17, коли "Монако" забив 107 м'ячів і здобув перемогу в чемпіонаті, обігнавши ПСЖ на вісім очок. У тому ж сезоні монегаски дійшли до півфіналу ЛЧ, двічі впевнено обігравши "Боруссію" та програвши лише дуже сильному "Ювентусу". Клуб росіянина Дмитра Риболовлєва пізніше встановив світовий рекорд по прибутку, продавши футболістів на суму понад 350 мільйонів євро, і змусив собою захоплюватися.

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Зараз про подібні результати можна лише мріяти. Клуб тепер сам багато витрачає на нових гравців в спробах вибратися з дна: слідом за Головіним приїхав Фабрегас, Бен-Йеддер і ряд інших футболістів. Прогрес, хоч і невеликий, є – "Монако" вже не бореться за виживання. З кінця вересня клуб зазнав лише три поразки в десяти матчах.

Арсенал

Ще один топ-клуб АПЛ, з перемогами якого пов'язують ім'я великого тренера. Арсен Венгер зробив для команди дуже багато. При ньому "Арсенал" тричі ставав чемпіоном Англії, кілька разів вигравав кубки та виходив у фінал Ліги чемпіонів в сезоні 2005/06.

У нинішньому Арсеналі все інакше, Унаї Емері до сих пір не може знайти правильний підхід до команди. "Арсенал" на восьмому місці з 18 очками, перемогами в цьому сезоні команда не балує: чотири виграші в 13 іграх. Дуже часто "Арсенал" втрачає перемогу по ходу гри – таких матчів вже шість.

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"Арсенал" перестав бути грізною силою в Англії

Команду знищують внутрішні конфлікти, на подобі сварці капітана Граніта Джаки з фанатами. Але головне – "каноніри" втратили ментальність переможців, що може стати їх глобальною проблемою на найближчі роки. А разом з тим йде їх статус топ-клубу Європи, який буде дуже непросто повернути.

Наполі

Останні кілька сезонів "Наполі" – один з головних клубів Серії А По суті, в Італії лише у нього виходило нав'язати боротьбу "Ювентусу", а в сезоні-2017/18 неаполітанці завершили чемпіонат, відстаючи від лідера всього на чотири очки.

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Цього разу "Наполі" теж непогано стартував, але місяць тому почався спад. Спочатку була нічия зі СПАЛ, а після неї – жодної перемоги (п'ять нічиїх, одна поразка). Вже пішли чутки, що Карло Анчелотті після цього сезону піде з клубу через проблеми у відносинах з керівництвом і гравцями. А недавно стався ще один конфлікт, тепер вже президента з гравцями, де той закрив команду на базі, сказавши, щоб ті сиділи там, поки не буде перемог.



"Наполі" в цьому сезоні вже не претендент на чемпіонство в Італії

На успіх зараз можна розраховувати тільки в Лізі чемпіонів, де є шанси поборотися за місце в плей-офф, а також в Кубку країни. Про звичне протистояння з "Юве" за чемпіонство на цей раз можна забути.

Мілан

Клуб з великою історією за останні сезони перетворився на середняка Італії. Останнє чемпіонство було у 2011 році, а перемога в Лізі чемпіонів – у 2007-му. Зараз команда йде 12-а в Серії А.

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І вже за цей короткий термін, з початку чемпіонату, "россонері" встигли поміняти тренера. Спочатку був призначений Марко Джампаоло, який працював в "Сампдорії" і ніколи не тренував топ-клуб. Брак досвіду швидко позначилася, і він пішов вже після семи матчів – в них він зазнав чотирьох поразок та виграв три зустрічі.



"Мілан" перетворився в середняка італійського чемпіонату

Керівництво вирішило призначило замість нього Стефано Піолі, який раніше домагався успіху з "Фіорентиною", "Лаціо" та "Інтером". Поки на його рахунку в Мілані одна перемога, дві нічиї та три поразки. Останні три гри були з лідерами таблиці, але наступна гра з "Пармою". Може хоч там "Мілан" покаже хорошу гру та почне віддалятися від зони вильоту та підтягуватися до зони єврокубків.

Автор: Дмитро Попов