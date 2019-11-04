ТОП-5 непереможних українських боксерів, які можуть стати чемпіонами світу

Україна в жовтні могла отримати на одного чемпіонат світу з боксу більше. Натомість зазнала втрат – Олександр Гвоздик втратив свій титул. Хоча може його невдовзі повернути. Але є й інші українські боксери, які можуть стати чемпіонами світу.

Денис Берінчик (перша напівсередня та легка вага, чемпіон WBO International в легкій вазі)

Олімпійський призер Лондона. Вже пройшов довгий шлях до свого титульного бою. Зараз перебуває на 6-й позиції рейтингу WBO. Якби К-2 на чолі з Красюком змогла організувати йому 2 хороші рейтингові бої, до спуску Ломаченко в другу напівлегку вагу (спрогнозуємо, що це станеться осінню 2020 року), то "український Гатті" реально може битися в наступному році за вакантний титул.

Читайте також: Берінчик прокоментував шанси зустрітися з Ломаченком



Денис Берінчик

Олег Малиновський (напівлегка вага)

Непереможний українець з напівлегкої вагової категорії. Статистика на професійному ринзі – 25 перемог у 25 боях. При теж сумнівній опозиції. Олег будує кар’єру в Україні, часто виступає в одних вечорах боксу з Денисом Берінчиком. Хороший боксер захисного плану. Вже досить давно перебуває високо в рейтингах різних боксерських організацій. Є відчуття, що скоро буде мати хороший поєдинок з кимось із лідерів цієї ваги, якщо виграє – буде мати всі шанси битися за статус чемпіона.

Читайте також: Українець Постол домовився про бій за титул WBC



Олег Малиновський

Тарас Шелестюк (перша напівсередня вага)

Ще один боксер олімпійської збірної 2012 року. Має рекорд у 17 перемог (і жодної поразки), з яких 10 – дострокові. На аматорському ринзі Тарас вигравав чемпіонат світу, ставав бронзовим призером Чемпіонату Європи та Олімпійських ігор. У професіоналах справи Тараса ідуть не так успішно. Хоча він і переміг у всіх своїх боях, але є багато питань до їх кількості та якості. Особливо в останній час. За останні 2 роки провів всього 2 бої.



Тарас Шелестюк

При цьому Шелестюк є бажаним спаринг-партнером, зокрема, допомагав готуватися до фіналу суперсерії Реджісу Прогрейсу. Також він активно бере участь в різних спортивних заходах, не пов’язаних з боксом (недавно був учасником напівмарафону). Тобто Тарас тримає себе в постійному тонусі й дає нам можливість вірити в нього.

Сергій Богачук (перша середня вага)

Вінницький боєць поки досить маловідомий в Україні. Навіть експерти з боксу, відносячи його до проспектів, про чемпіонські амбіції говорять, як про щось поки досить далеке. Однак в ніч з 27 на 28 жовтня в Лос-Анджелесі відбувся бій з міцним середняком Тайроном Брюнсоном. Сергій впевнено переміг американця в 4 раунді. Ця перемога стала для Богачука 16-ю на профі ринзі, всі 16-ть він здобув нокаутом. Вона повинна сильно підняти Сергія в рейтингах, і дасть можливість потрапити в списки кращих боксерів свого дивізіону. Після чого через один-два роки треба чекати чемпіонський бій.

Читайте також: Боксер Сергій Богачук: про "Українські отамани", перехід у профі та тренування з Головкіним



Сергій Богачук

Причому на Сергія є надія, як не на просто чемпіона світу, а на можливу зірку середніх дивізіонів. Вже у 20 років він бився в напівпрофесійній лізі WSB за українських отаманів. Перемагав там олімпійського чемпіона – кубинця Іглесіаса Сотолонго. В останніх боях починає показувати все більш зрілий бокс, помітно додав у відчутті дистанції, роботі джебом, ударах з далеку, вмінні працювати на ногах. Тренуючись в Абеля Санчеса, повинен мати хорошу функціональну готовність, якою славляться всі його підопічні.

Владислав Сіренко (важка вага)

Супертяж, який тренується в Алі Башира з амбіцією стати чемпіоном світу. У своєму арсеналі має надзвичайно потужний удар і непогану любительську школу. За 2 роки на професіональному ринзі сколотив рекорд з 14 перемог, 13 з них здобув нокаутом. Правда треба відмітити все це при опозиції досить слабкого рівня. Лише зараз в останніх 2 боях переходить до більш серйозних суперників.. Вже в найближчий час слід чекати його потрапляння в топ-15 кращих супертяжів IBF. Цікаво буде його побачити в боях з такими боксерами як Діліан Уайт, Джарел Мілнер, Олександр Повєткін.

Читайте також: Як Усик готувався до дебюту у суперважкій вазі, – ексклюзивне інтерв'ю з тренером боксера



Владислав Сіренко

Що ж, талантами Україна не обділена, і в битвах за пояси чемпіонів світу наші хлопці будуть на провідних ролях.