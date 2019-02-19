Топ-клуб УПЛ може не пройти атестацію на новий сезон

Полтавська "Ворскла" може не отримати атестат на участь в УПЛ у наступному сезоні.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик у програмі "Циганик LIVE" на Footballhub.

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Повідомляється, що рік тому футболісти команди підписали документ, де відмовилися від фінансових претензій до клубу, що допомогло полтавчанам атестуватися.

Натомість керівництво обіцяло погасити борги, але все ще повністю це не зробило, а команда більше не планує підписувати документ про відсутність претензій.

Знаю, що в середині [колективу] зріє історія, щоб не підписувати, звернутися до атестаційної комітету з проханням розглянути можливість, щоб "Ворскла" перед отриманням атестата повністю закрила борги. В середньому борги перед кожним футболістів – 6 місяців. Футболісти зараз повернулися зі зборів, отримали одну зарплату, для них цього мало,

– сказав Циганик.

Після 18 зіграних турів "Ворскла" йде на 5 місці в турнірній таблиці УПЛ. В активі команди 27 очок.

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